Сьогодні, 22 жовтня, підрозділ «Саргас» Департаменту активних дій ГУР МО атакував нафтопереробний завод в Махачкалі, республіка Дагестан.

Як повідомили LB джерела у розвідці, у Махачкалі обʼєкт, який бере участь у забезпеченні російських окупаційних військ, був уражений БПЛА українського виробництва.

Як видно на відео, оприлюднених в місцевих пабліках, щонайменше один з дронів успішно атакував і вивів з ладу установку первинної переробки нафти АВТ.

Після вибуху на заводі розпочалася масштабна пожежа.

Зазначимо, про ураження цього заводу сьогодні також повідомив Генштаб ЗСУ. Крім того, уражено Саранський механічний завод у республіці Мордовія.