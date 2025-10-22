З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Джерела: дрони ГУР сьогодні атакували НПЗ у Дагестані

Дрони вивели з ладу установку первинної переробки нафти.

Фото: скрін

Сьогодні, 22 жовтня, підрозділ «Саргас» Департаменту активних дій ГУР МО атакував нафтопереробний завод в Махачкалі, республіка Дагестан. 

Як повідомили LB джерела у розвідці, у Махачкалі обʼєкт, який бере участь у забезпеченні російських окупаційних військ, був уражений БПЛА українського виробництва. 

Як видно на відео, оприлюднених в місцевих пабліках, щонайменше один з дронів успішно атакував і вивів з ладу установку первинної переробки нафти АВТ. 

Після вибуху на заводі розпочалася масштабна пожежа. 

Зазначимо, про ураження цього заводу сьогодні також повідомив Генштаб ЗСУ. Крім того, уражено Саранський механічний завод у республіці Мордовія.
