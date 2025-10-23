З 1 січня в Україні набуде чинності новий календар щеплень: що треба знати всім в Україні і тим, чиї діти мігрують між країнами
Він обвинувачується у намірі передати представникам держави-агресора 128 двигунів. Також йому інкримінують пособництво державі-агресору, участь у терористичній організації, перешкоджанні діяльності ЗСУ та інші злочини.

Суд продовжив тримання під вартою експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва з визначенням 908 млн грн застави
В’ячеслава Богуслаєва під час одного із судових засідань
Фото: nrcu.gov.ua

Суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому президенту АТ «Мотор Січ» В’ячеславу Богуслаєву ще на два місяці – до 20 грудня 2025 року з визначенням розміру застави у сумі 908,3 млн грн, передає Офіс генпрокурора. 

Він обвинувачується у намірі передати представникам держави-агресора 128 двигунів виробництва АТ «Мотор Січ» за посередництва іноземної юридичної особи на понад 62 млн дол США. З них 7 було поставлено на суму більше 3,4 млн дол США незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території.

Крім того, йому інкриміновано пособництво державі-агресору, участь у терористичній організації, перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та інші злочини (ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Разом з тим, на підставі матеріалів кримінальних проваджень за позовом Міністерства юстиції України рішенням ВАКС від 18 квітня 2024 року застосовано до обвинуваченого санкцію.

У дохід держави стягнуто:

  • 14 об’єктів нерухомого майна в Запорізькій області (зокрема, житлові будинки, земельні ділянки, гараж, риб стан «Коса Обіточна», адмін. будівлі); 
  • майнові права на торговельні марки та майнові права на патенти на промислові зразки;
  • корпоративні права (51% ТОВ «Золота Айстра», 90,1% ТДВ "СК «Мотор-Гарант»", 100% ТОВ «Вінницький авіаційний завод», 100% ТОВ «Вертольоти МСБ», 100% АТ «Мотор-Банк», 16,7% ПП «Азов Трейд-ХХI»);
  • 336 одиниць вогнепальної зброї;
  • грошові кошти на загальну суму близько 615 млн грн.
﻿
