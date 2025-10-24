На фронті пройшло 120 боїв. Майже 40 з них – на Покровському напрямку

Сили оборони уразили райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійську систему, командно-спостережний пункт та пункт управління противника.

Розпочалася 1 339-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 120 бойових зіткнень.

Про це розповіли у Генштабі.

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 90 авіаційних ударів та скинув 184 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4 987 обстрілів, зокрема 152 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 688 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Данилівка, Новоуспенівське, Солодке, Гуляйполе, Річне, Григорівка Запорізької області.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійську систему, командно-спостережний пункт та пункт управління противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог завдав трьох авіаційних ударів, застосувавши при цьому вісім керованих авіабомб, та здійснив 210 обстрілів, шість з яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 11 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ, Кам’янка, а також у напрямку Бологівки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося чотири ворожі атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Куп’янська, Піщаного, Степової Новоселівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог провів дев’ять атак, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Надія, Новоселівка, Зарічне та Шандриголове.

На Слов’янському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 14 ворожих спроб просунутись уперед у районах Ямполя, Серебрянки, Сіверська та Виїмки.

На Краматорському напрямку минулої доби противник не проводив наступальних дій.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 12 атак поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Катеринівки та Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 39 штурмових дій агресора поблизу населених пунктів Никанорівка, Мирноград, Родинське, Лисівка, Звірове, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Котлине, Новопавлівка та Дачне.

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 14 атак у районах населених пунктів Філія, Соснівка, Новоєгорівка, Орестопіль, Павлівка, Калинівське та в напрямку Привілля.

На Гуляйпільському напрямку минулої доби противник не проводив наступальних дій.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили три атаки противника в районах населених пунктів Степове, Степногірськ і Плавні.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили три ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.