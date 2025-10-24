Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Із Костянтинівки, Дружківки та Олексієво-Дружківки з початку тижня евакуювали 17 людей

Ці райони знаходяться під постійними обстрілами дронами та КАБами. 

Із Костянтинівки, Дружківки та Олексієво-Дружківки з початку тижня евакуювали 17 людей
Архівне фото
Фото: Поліція Донеччини

Із прифронтових Костянтинівки, Дружківки та Олексієво-Дружківки Донецької області з 20 жовтня та станом на п'ятницю, 24 жовтня, евакуйовано 17 місцевих жителів, серед них - одна дитина та одна маломобільна людина.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій. 

"Донеччина: з початку тижня 17 мешканців, серед яких — одна дитина та одна маломобільна людина, вивезли із Костянтинівки, Дружківки та Олексієво-Дружківки рятувальники евакуаційної групи "Фенікс"", - йдеться у повідомленні.

Ці райони знаходяться під постійними обстрілами дронами та КАБами. Так, 21 жовтня у Костянтинівці через ворожі обстріли загинула цивільна людина, зафіксовані численні пошкодження житлової та цивільної інфраструктури. Лише за добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. 

13 жовтня росіяни атакували ударними безпілотниками легкові автомобілі, внаслідок чого двоє людей загинули, ще троє дістали поранень. 11 жовтня, окупанти завдали авіаудару по території храму в Костянтинівці, загинули двоє людей, четверо дістали поранень. 

Місцева влада постійно закликає до евакуації – прифронтові райони небезпечні, частина населених пунктів припадають під режим примусової евакуації.
