Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Що не так з мобілізацією
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Агенти "АТЕШ" допомогли знищити ремонтно-відновлювальну базу окупантів на Херсонському напрямку

Об'єкт з важливим обладнанням і технікою знищено.

Агенти "АТЕШ" допомогли знищити ремонтно-відновлювальну базу окупантів на Херсонському напрямку
Фото: АТЕШ

Представники руху "АТЕШ" із числа військовослужбовців 205-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ передали Силам оборони України точні координати ремонтно-відновлювальної бази окупантів.

Про це ідеться у повідомленні "АТЕШ".

Удар було нанесено у найвдаліший момент — коли на базі перебувала велика кількість техніки, призначеної для ремонту та обслуговування. У результаті — повне знищення об’єкта, включно з цінним обладнанням і пошкодженою технікою.

Знищення цього вузла суттєво підірвало здатність ворога відновлювати пошкоджену техніку та повертати її на передову на Херсонському напрямку. Це призведе до різкого зниження боєздатності окупаційних військ і скорочення кількості бронетехніки на цій ділянці фронту.
