Агенти "АТЕШ" допомогли знищити ремонтно-відновлювальну базу окупантів на Херсонському напрямку

Представники руху "АТЕШ" із числа військовослужбовців 205-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ передали Силам оборони України точні координати ремонтно-відновлювальної бази окупантів.

Про це ідеться у повідомленні "АТЕШ".

Удар було нанесено у найвдаліший момент — коли на базі перебувала велика кількість техніки, призначеної для ремонту та обслуговування. У результаті — повне знищення об’єкта, включно з цінним обладнанням і пошкодженою технікою.

Знищення цього вузла суттєво підірвало здатність ворога відновлювати пошкоджену техніку та повертати її на передову на Херсонському напрямку. Це призведе до різкого зниження боєздатності окупаційних військ і скорочення кількості бронетехніки на цій ділянці фронту.