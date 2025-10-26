З 2026 року вакцинацію проти кору, паротиту і краснухи робитимуть раніше 6 років: що треба знати батьками дітей 4 і 5 років
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
У швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: РФ за тиждень застосувала проти України майже 1200 БпЛА та понад 1360 КАБів

Також ворог скерував понад 50 ракет різних типів.

Зеленський: РФ за тиждень застосувала проти України майже 1200 БпЛА та понад 1360 КАБів
обстріли Києва 25 жовтня
Фото: ДСНС України

У ніч на 26 жовтня Росія здійснила чергову масштабну атаку на Україну, випустивши понад 100 ударних дронів. Є загиблі та поранені, повідомляє президент Володимир Зеленський.

Основний удар припав на Київ, де зафіксовано руйнування житлових багатоповерхівок у кількох районах міста. Станом на ранок відомо про трьох загиблих внаслідок атаки. Десятки людей поранено, і серед них є діти. На місцях працюють усі екстрені служби.

Лише за останній тиждень Росія застосувала проти України майже 1200 дронів-камікадзе, понад 1360 керованих авіабомб та понад 50 ракет різних типів. Ці атаки спрямовані переважно проти цивільної інфраструктури, житлових кварталів і мирного населення.

"Під усіма цими ударами Україна продовжувала активно захищатися: на полі бою, у небі, у дипломатії. Є вагомі результати тиску на Росію – 19-й санкційний пакет Євросоюзу та нові санкції Сполучених Штатів проти російської нафти. Ми вдячні партнерам за ці кроки, але важливо не зупинятися. Розраховуємо на синхронізацію цих санкцій у юрисдикціях "сімки" та інших партнерів. І, безперечно, потрібні додаткові тарифні та санкційні обмеження проти Росії та всіх, хто допомагає їй триматися на плаву. Тиск обов’язково спрацює на мир. Дякую всім, хто допомагає", — наголошує Президент.
Теми: , ,
