У ніч на 26 жовтня Росія здійснила чергову масштабну атаку на Україну, випустивши понад 100 ударних дронів. Є загиблі та поранені, повідомляє президент Володимир Зеленський.

Основний удар припав на Київ, де зафіксовано руйнування житлових багатоповерхівок у кількох районах міста. Станом на ранок відомо про трьох загиблих внаслідок атаки. Десятки людей поранено, і серед них є діти. На місцях працюють усі екстрені служби.

Лише за останній тиждень Росія застосувала проти України майже 1200 дронів-камікадзе, понад 1360 керованих авіабомб та понад 50 ракет різних типів. Ці атаки спрямовані переважно проти цивільної інфраструктури, житлових кварталів і мирного населення.

"Під усіма цими ударами Україна продовжувала активно захищатися: на полі бою, у небі, у дипломатії. Є вагомі результати тиску на Росію – 19-й санкційний пакет Євросоюзу та нові санкції Сполучених Штатів проти російської нафти. Ми вдячні партнерам за ці кроки, але важливо не зупинятися. Розраховуємо на синхронізацію цих санкцій у юрисдикціях "сімки" та інших партнерів. І, безперечно, потрібні додаткові тарифні та санкційні обмеження проти Росії та всіх, хто допомагає їй триматися на плаву. Тиск обов’язково спрацює на мир. Дякую всім, хто допомагає", — наголошує Президент.