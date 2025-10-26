Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Історик Карл Шльоґель: «Повернення України на ментальну мапу Європи — велика робота»
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
На Запорізькому напрямку поранених окупантів залишають помирати на позиціях, — партизани
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
ВідеоУ швейцарському потязі російськомовний чоловік погрожував родині розправою через українську мову. МЗС просить відреагувати
«Помилишся – заплатиш з власної кишені», – як полковник медичної служби Ігор Щербаков вчить лікарів бути начмедами
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
На Кіровоградщині від отруєння чадним газом загинули люди, серед них – двоє дітей

Ще одна дитина та жінка зазнали отруєння.

На Кіровоградщині від отруєння чадним газом загинули люди, серед них – двоє дітей
газова плита
Фото: rda-m-p.gov.ua

На Кіровоградщині через отруєння чадним газом загинули троє людей, серед них двоє дітей. 

Ще одна дитина та жінка зазнали отруєння — їх госпіталізували до лікарні, повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Кіровоградській області.

Рятувальники нагадали, що чадний газ є безбарвним і без запаху, тому отруєння часто відбуваються непомітно. Навіть невелика концентрація CO може бути смертельною.

ДСНС закликала українців регулярно перевіряти печі, димоходи та вентиляційні канали, не перекривати вентиляційні отвори, не запускати двигун автомобіля в закритому гаражі та встановлювати детектори чадного газу, які можуть урятувати життя.
