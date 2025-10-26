На Кіровоградщині від отруєння чадним газом загинули люди, серед них – двоє дітей

Ще одна дитина та жінка зазнали отруєння.

На Кіровоградщині через отруєння чадним газом загинули троє людей, серед них двоє дітей.

Ще одна дитина та жінка зазнали отруєння — їх госпіталізували до лікарні, повідомили в Головному управлінні ДСНС України у Кіровоградській області.

Рятувальники нагадали, що чадний газ є безбарвним і без запаху, тому отруєння часто відбуваються непомітно. Навіть невелика концентрація CO може бути смертельною.

ДСНС закликала українців регулярно перевіряти печі, димоходи та вентиляційні канали, не перекривати вентиляційні отвори, не запускати двигун автомобіля в закритому гаражі та встановлювати детектори чадного газу, які можуть урятувати життя.