За тиждень прикордонники знищили 2 танки та 14 одиниць артилерії армії РФ

Також за цей час знищили два маломірні плавзасоби.

За тиждень прикордонники знищили 2 танки та 14 одиниць артилерії армії РФ
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили 2 танки та 14 одиниць артилерії артилерії окупантів.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

З 20 по 26 жовтня українські прикордонники знищили:

  • танки - 2

  • артилерія - 14

  • бойові броньовані машини – 15

  • БпЛА типу Shahed 136/131 та “Гербера” – 42

  • склади БК та ПММ – 14

  • автомобільна та спецтехніка - 189

  • комплекси спостереження, засоби зв'язку, РЕБ, РЕР та РЛС – 150

  • БпЛА тактичного рівня - 681

  • позиції та укриття ворога – 527

  • маломірні плавзасоби - 2

Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
Фото: ДПСУ
Бойова робота прикордонників за тиждень у цифрах
