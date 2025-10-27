За тиждень прикордонники знищили 2 танки та 14 одиниць артилерії армії РФ

Минулого тижня бійці Держприкордонслужби України (ДПСУ) знищили 2 танки та 14 одиниць артилерії артилерії окупантів.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ.
З 20 по 26 жовтня українські прикордонники знищили:
-
танки - 2
-
артилерія - 14
-
бойові броньовані машини – 15
-
БпЛА типу Shahed 136/131 та “Гербера” – 42
-
склади БК та ПММ – 14
-
автомобільна та спецтехніка - 189
-
комплекси спостереження, засоби зв'язку, РЕБ, РЕР та РЛС – 150
-
БпЛА тактичного рівня - 681
-
позиції та укриття ворога – 527
-
маломірні плавзасоби - 2