ЗМІ: ударом по складу “Оптіма-фарм” 25 жовтня у Києві росіяни знищили 20% місячного запасу ліків країни

пожежа після атаки на Київ, 25 жовтня 2025

Унаслідок російської атаки 25 жовтня у Києві було повністю знищено центральний склад фармдистриб’ютора «Оптіма-фарм», передає “Економічна правда” із посиланням на інформацію від компанії.

Це один із двох найбільших гравців українського ринку дистрибуції, який разом із компанією «БаДМ» контролює близько 85% постачання ліків у країні.

За оцінками компанії, знищено продукції на 100 млн доларів — приблизно 20% місячного запасу медикаментів усієї України.

Атака призвела до руйнування складу, офісу, обладнання та баз даних, які містили інформацію про постачання й логістику. Після удару «Оптіма-фарм» тимчасово призупинила доставку ліків до Києва та області, але планує відновити постачання протягом тижня. Частково потреби столиці покривають регіональні склади компанії.

Фахівці прогнозують тимчасові перебої у постачанні ліків, зокрема в центральному регіоні та прифронтових зонах.

Водночас дефіциту на ринку не очікується — великі залишки продукції та потужності «БаДМ» допоможуть стабілізувати ситуацію протягом кількох тижнів.

Збитки у 100 млн доларів стали одними з найбільших для українського бізнесу від початку війни.

Невідомо, чи був склад застрахований: у попередніх випадках страхові компанії відмовляли у відшкодуванні, посилаючись на воєнні ризики.

Також на «Оптіма-фарм» тисне штраф Антимонопольного комітету у розмірі 2,4 млрд грн за узгодження цін із конкурентом — якщо його не скасують, це може створити фінансові труднощі.

Втім, компанія має достатні резерви: лише за 2024 рік її чистий прибуток становив понад 3,6 млрд грн. Тож експерти вважають, що ринок упорається з наслідками атаки без довгострокового дефіциту.