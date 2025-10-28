В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
ЗМІ: ударом по складу “Оптіма-фарм” 25 жовтня у Києві росіяни знищили 20% місячного запасу ліків країни

За оцінками компанії, знищено продукції на 100 млн доларів.

пожежа після атаки на Київ, 25 жовтня 2025
Фото: ДСНС

Унаслідок російської атаки 25 жовтня у Києві було повністю знищено центральний склад фармдистриб’ютора «Оптіма-фарм», передає “Економічна правда” із посиланням на інформацію від компанії. 

Це один із двох найбільших гравців українського ринку дистрибуції, який разом із компанією «БаДМ» контролює близько 85% постачання ліків у країні. 

За оцінками компанії, знищено продукції на 100 млн доларів — приблизно 20% місячного запасу медикаментів усієї України.

Атака призвела до руйнування складу, офісу, обладнання та баз даних, які містили інформацію про постачання й логістику. Після удару «Оптіма-фарм» тимчасово призупинила доставку ліків до Києва та області, але планує відновити постачання протягом тижня. Частково потреби столиці покривають регіональні склади компанії.

Фахівці прогнозують тимчасові перебої у постачанні ліків, зокрема в центральному регіоні та прифронтових зонах

Водночас дефіциту на ринку не очікується — великі залишки продукції та потужності «БаДМ» допоможуть стабілізувати ситуацію протягом кількох тижнів.

Збитки у 100 млн доларів стали одними з найбільших для українського бізнесу від початку війни. 

Невідомо, чи був склад застрахований: у попередніх випадках страхові компанії відмовляли у відшкодуванні, посилаючись на воєнні ризики. 

Також на «Оптіма-фарм» тисне штраф Антимонопольного комітету у розмірі 2,4 млрд грн за узгодження цін із конкурентом — якщо його не скасують, це може створити фінансові труднощі.

Втім, компанія має достатні резерви: лише за 2024 рік її чистий прибуток становив понад 3,6 млрд грн. Тож експерти вважають, що ринок упорається з наслідками атаки без довгострокового дефіциту.

  • Раніше фінансовий директор компанії “Оптіма-Фарм” Артем Супрун повідомив LB, що пацієнти без ліків не залишаться. На уточнювальне запитання про те, чи варто українцям запасатися ліками, які вже є в аптеках, враховуючи обстріл, Артем Супрун сказав, що ні.
