Кинув гранату у підлітків: на Черкащині військовий отримав 10 років ув’язнення за замах на вбивство

Унаслідок вибуху гранати поранення отримали двоє 17-річних неповнолітніх та 18-річний хлопець. Лікарям вдалося врятувати їхні життя.

Шполянський районний суд Черкаської області призначив 10 років ув’язнення військовослужбовцю, який у жовтні 2024 року кинув бойову гранату в групу молодих людей.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Слідство встановило, що чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, під’їхав на автомобілі до магазину, біля якого була компанія підлітків. Через особистий конфлікт він кинув із вікна машини гранату Ф-1 у бік людей.

Внаслідок вибуху поранення отримали троє – двоє 17-річних та 18-річний хлопець. Їм надали медичну допомогу, що дозволило уникнути загибелі.

Під час розслідування також з’ясувалося, що військовослужбовець незаконно зберігав удома боєприпаси, серед яких була використана граната.

Суд визнав його винним за статтями про замах на вбивство двох або більше осіб та незаконне поводження з боєприпасами. До набрання вироком чинності засуджений залишатиметься під вартою.