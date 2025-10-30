В Одесі жінці повідомили про підозру за наругу над прапором України

Жінка зірвала прапор з фасаду магазину й викинула його у смітник. Раніше вона неодноразово притягувалася до відповідальності за крадіжки та злочини, пов’язані з наркотиками.

Поліція Одеси повідомила про підозру 35-річній місцевій мешканці, яка публічно зневажила Державний Прапор України.

Інцидент стався біля одного із супермаркетів у Пересипському районі міста. Правоохоронці дізналися про нього під час моніторингу соціальних мереж — у популярному месенджері поширили відео з камер спостереження, на якому жінка серед білого дня зірвала прапор з фасаду магазину й викинула його у смітник.

Слідчі встановили особу порушниці. Нею виявилась одеситка, яка раніше неодноразово притягувалася до відповідальності за крадіжки та злочини, пов’язані з наркотиками.

Дії жінки кваліфіковано за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України — публічна наруга над державними символами. Після зібрання доказів їй повідомили про підозру.

Підозрювана відмовилась пояснювати свої дії. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі. Розслідування триває під процесуальним керівництвом Пересипської окружної прокуратури Одеси.