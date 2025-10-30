В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Кисень не міг потрапити до легень: команда медиків Охматдиту пів року рятувала хлопця зі складною формою раку
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
ГоловнаСуспільствоПодії

В Одесі жінці повідомили про підозру за наругу над прапором України

Жінка зірвала прапор з фасаду магазину й викинула його у смітник. Раніше вона неодноразово притягувалася до відповідальності за крадіжки та злочини, пов’язані з наркотиками.

В Одесі жінці повідомили про підозру за наругу над прапором України
Фото: поліція

Поліція Одеси повідомила про підозру 35-річній місцевій мешканці, яка публічно зневажила Державний Прапор України.

Інцидент стався біля одного із супермаркетів у Пересипському районі міста. Правоохоронці дізналися про нього під час моніторингу соціальних мереж — у популярному месенджері поширили відео з камер спостереження, на якому жінка серед білого дня зірвала прапор з фасаду магазину й викинула його у смітник.

Слідчі встановили особу порушниці. Нею виявилась одеситка, яка раніше неодноразово притягувалася до відповідальності за крадіжки та злочини, пов’язані з наркотиками.

Дії жінки кваліфіковано за ч. 1 ст. 338 Кримінального кодексу України — публічна наруга над державними символами. Після зібрання доказів їй повідомили про підозру.

Підозрювана відмовилась пояснювати свої дії. Їй загрожує до трьох років позбавлення волі. Розслідування триває під процесуальним керівництвом Пересипської окружної прокуратури Одеси.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies