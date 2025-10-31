Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни за добу вбили 8 і поранили 18 мешканців Донеччини

Загалом за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 158 людей, у тому числі 28 дітей.

Росіяни за добу вбили 8 і поранили 18 мешканців Донеччини
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

Росіяни за минулу добу вбили 8 і поранили 18 мешканців Донеччини.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. 

“За 30 жовтня росіяни вбили 8 жителів Донеччини: 3 у Слов'янську, по 2 у Костянтинівці та Миколаївці, 1 у Краматорську. Ще 18 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 31 жовтня.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено приватний будинок.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено адмінбудівлю. У Миколаївці 2 людини загинули і 6 поранені, пошкоджено 2 будинки. У Слов'янську 3 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено 7 багатоповерхівок, адмінбудівлю та інфраструктуру. У Краматорську 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено приватні будинки. У Костянтинівці 2 людини загинули і 6 поранені, пошкоджено 12 приватних будинків і багатоповерхівку.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies