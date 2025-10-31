Загалом за добу росіяни 23 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 158 людей, у тому числі 28 дітей.

Росіяни за минулу добу вбили 8 і поранили 18 мешканців Донеччини.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

“За 30 жовтня росіяни вбили 8 жителів Донеччини: 3 у Слов'янську, по 2 у Костянтинівці та Миколаївці, 1 у Краматорську. Ще 18 людей в області за добу дістали поранення”, – йдеться у повідомленні.

Також Філашкін повідомив про оперативну ситуацію по області станом на ранок 31 жовтня.

Покровський район. У Добропіллі пошкоджено приватний будинок.

Краматорський район. У Лимані пошкоджено адмінбудівлю. У Миколаївці 2 людини загинули і 6 поранені, пошкоджено 2 будинки. У Слов'янську 3 людини загинули і 3 поранені, пошкоджено 7 багатоповерхівок, адмінбудівлю та інфраструктуру. У Краматорську 1 людина загинула і 3 поранені, пошкоджено приватні будинки. У Костянтинівці 2 людини загинули і 6 поранені, пошкоджено 12 приватних будинків і багатоповерхівку.

Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 6 будинків.