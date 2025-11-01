Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Уряд затвердив зміни до підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині протягом доби під ворожими обстрілами опинилися чотири населені пункти

Унаслідок обстрілів постраждали люди.

На Харківщині протягом доби під ворожими обстрілами опинилися чотири населені пункти
наслідки російського обстрілу Борової на Харківщині 13 вересня 2025 року

Протягом минулої доби ворог завдав ударів по чотирьох населених пунктах Харківської області, застосовуючи різні види озброєння. Під обстрілами опинилися райони Ізюма, Лозової та інші громади регіону, повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Медики надали допомогу 61-річному чоловіку, який постраждав унаслідок обстрілу села Тищенківка Кіндрашівської громади 26 жовтня, а також 50-річній жінці, пораненій під час обстрілу села Курилівка 30 жовтня.

Зафіксовано застосування:

  • 2 керованих авіабомб (КАБ);
  • 5 безпілотників типу «Герань-2»;
  • 1 FPV-дрона;
  • 2 БпЛА (тип уточнюється).

Внаслідок ударів пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури. У Боровій Ізюмського району пошкоджено приватний житловий будинок. 

У Лозівському районі постраждало скління навчального закладу в селі Самійлівка, а також елементи залізничної інфраструктури у місті Лозова.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 206 людей. Наразі там залишаються 38 осіб. Від початку роботи пункту зареєстровано вже 10 206 евакуйованих.

За даними обласної влади, рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків атак, а гуманітарні служби — надавати допомогу постраждалим.
