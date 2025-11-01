На Харківщині протягом доби під ворожими обстрілами опинилися чотири населені пункти

наслідки російського обстрілу Борової на Харківщині 13 вересня 2025 року

Протягом минулої доби ворог завдав ударів по чотирьох населених пунктах Харківської області, застосовуючи різні види озброєння. Під обстрілами опинилися райони Ізюма, Лозової та інші громади регіону, повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Медики надали допомогу 61-річному чоловіку, який постраждав унаслідок обстрілу села Тищенківка Кіндрашівської громади 26 жовтня, а також 50-річній жінці, пораненій під час обстрілу села Курилівка 30 жовтня.

Зафіксовано застосування:

2 керованих авіабомб (КАБ);

5 безпілотників типу «Герань-2»;

1 FPV-дрона;

2 БпЛА (тип уточнюється).

Внаслідок ударів пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури. У Боровій Ізюмського району пошкоджено приватний житловий будинок.

У Лозівському районі постраждало скління навчального закладу в селі Самійлівка, а також елементи залізничної інфраструктури у місті Лозова.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за минулу добу прийняв 206 людей. Наразі там залишаються 38 осіб. Від початку роботи пункту зареєстровано вже 10 206 евакуйованих.

За даними обласної влади, рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків атак, а гуманітарні служби — надавати допомогу постраждалим.