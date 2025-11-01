Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Комунальний колапс під грифом «секретно». Про опалення не йдеться, рятують водовідведення
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Рада постановила, що до паспорта у вигляді книжечки записи вносяться винятково державною мовою
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ГоловнаСуспільствоЖиття

У неділю в окремих регіонах будуть застосовуватись графіки погодинних відключень

Відключення будуть діяти з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

У неділю в окремих регіонах будуть застосовуватись графіки погодинних відключень
Фото: Ігор Чайка / Facebook

Завтра, 2 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання, повідомляє Укренерго. 

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень

  • з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги

Графіки обмежень потужності

  • з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – для промислових споживачів

“Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!” – закликали енергетики.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies