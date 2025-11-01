У неділю в окремих регіонах будуть застосовуватись графіки погодинних відключень

Відключення будуть діяти з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги.

Завтра, 2 листопада, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання, повідомляє Укренерго.

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

Графіки погодинних відключень

з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черги

Графіки обмежень потужності

з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00 – для промислових споживачів

“Увага! Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!” – закликали енергетики.