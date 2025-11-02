Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Стало відомо про трьох постраждалих у Херсоні унаслідок сьогоднішніх атак Росії (оновлено)

Двох чоловіків госпіталізували.

Стало відомо про трьох постраждалих у Херсоні унаслідок сьогоднішніх атак Росії (оновлено)
Фото: Ксенія Новицька

Стало відомо про постраждалого у Херсоні унаслідок ранкової атаки Росії.

Про це повідомили у Херсонській МВА.

До лікарні співробітники поліції доставили 48-річного херсонця, якого близько 08:30 атакував ворожий безпілотник у Корабельному районі.

Чоловік отримав мінно-вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Медики надали йому необхідну допомогу. Далі потерпілий лікуватиметься амбулаторно.

Оновлено. Пізніше стало відомо, що після наслідок ворожого обстрілу Дніпровського району міста близько 12:30 постраждав ще один мешканець обласного центру. 29-річного херсонця доправлено до лікарні. 

Він отримав вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, множинні уламкові поранення. Стан потерпілого медики оцінюють як середньої тяжкості.

У Херсонській МВА потім повідомили, що росіяни знову обстріляли Дніпровський район близько 14:30. Відомо про пораненого, 69-річного чоловіка ушпиталили з вибуховою травмою та уламковим пораненням ноги.

Він у стані середньої тяжкості. Медики надають постраждалому необхідну допомогу.
Теми: ,
﻿
