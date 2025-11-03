В Одесі за борги арештували будівлю дельфінарію "Немо"

В Одесі за несплату пайової участі у розвиток міської інфраструктури Господарський суд наклав арешт на будівлю, в якій розташовані акваріум та центр дельфінотерапії.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Позов до суду подала Одеська обласна прокуратура, вимагаючи примусово стягнути заборгованість із компаній "Нерум" та "Нептун Біла Сфера". Йдеться про несплату пайової участі - внеску, який забудовник зобов’язаний перерахувати до міського бюджету на розвиток соціальної та транспортної інфраструктури.

Обидві компанії були замовниками будівництва та подальшої експлуатації комплексу. Згідно з рішенням суду, саме на ці підприємства покладено обов’язок зі сплати пайового внеску, який так і не було виконано.

Будівництво комплексу розпочалося у травні 2018 року й завершилося у жовтні 2022-го. За даними прокуратури, протягом цього часу власники не здійснили жодних платежів на користь громади. Загальна сума боргу становить 11 мільйонів 900 тисяч гривень.

Окрім арешту будівлі, прокуратура клопотала про блокування грошових активів підприємств на рахунках в Україні та за кордоном. Проте суд відмовив у цій частині - кошти залишилися у вільному розпорядженні компаній.

За рішенням суду, арешт накладено на основну будівлю Одеського міського дельфінарію загальною площею понад 21 тисяча квадратних метрів. У цьому приміщенні знаходяться акваріум з морськими тваринами, реабілітаційно-оздоровчий центр дельфінотерапії і готельно-розважальні зони комплексу "Немо", який є частиною дельфінарію. Наразі дельфінарій "Немо" працює у звичайному режимі.

За даними YouControl, компанія "Нерум" була зареєстрована у 2003 році. Серед її співвласників - Раїса Кісловська, мати депутата Одеської міської ради Андрія Кісловського, а також Сергій Келюшок, який є ще одним бенефіціаром. Келюшок входить і до складу співвласників компанії "Нептун Біла Сфера", що виступає другим відповідачем у справі.