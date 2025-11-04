В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
ГоловнаСуспільствоВійна

Нафтохімічний завод в Башкірії та Нижегородський НПЗ зупинили роботу після атаки БпЛА

Також росіяни повідомляють про перебої зі світлом в Курській області.

Нафтохімічний завод в Башкірії та Нижегородський НПЗ зупинили роботу після атаки БпЛА
Нижегородський НПЗ
Фото: Astra

У Росії нафтохімічний завод в Башкірії та Нижегородський НПЗ зупинили роботу після атаки БПЛА цієї ночі. Також росіяни повідомляють про перебої зі світлом в Курській області.

Про це пишуть керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко та телеграм-канал Astra.

Влада Башкортостану підтвердила, що вибух на Стерлітамакському нафтохімічному заводі стався через атаку двох дронів. У місті пролунали щонайменше 2 вибухи: о 6:22 та о 7:09 ранку за місцевим часом.

Раніше влада Стерлітамаку повідомила, що вибух стався в цеху водоочищення АТ "СНГЗ". Частково стався обвал цеху.

Стерлітамакський нефтохімічний завод ("СНГЗ") спеціалізується на виробництві каучуків, іонолу, авіаційного бензину. На офіційному сайті сказано, що підприємство входить до російського хімічного холдингу "Росхім".

наслідки вибухів у Стерлітамаку
наслідки вибухів у Стерлітамаку

У Кстово Нижегородської області після нічної атаки виникла пожежа в промисловій зоні в районі НПЗ "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" та нафтохімічного заводу "СІБУР-Кстово". 

Спочатку жителі Кстово повідомляли про вибухи. На відео потрапила яскрава заграва над містом. Також на кадрах було видно пожежу, що виникла після атаки. Імовірно, вибух відбувся в південно-східній частині промзони, де розташовані відразу 2 нафтопідприємства: "СІБУР-Кстово" та "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез". Вони розташовані близько один від одного.

Нафтохімічний завод "СІБУР-Кстово" виробляє етилен, пропілен, бензол, а також низку вуглеводневих фракцій. Імовірно, підприємство також виготовляє компоненти для вибухівки.

А "ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез" - це один з провідних НПЗ РФ. Цей НПЗ є важливим для забезпечення Московського регіону. Встановлена потужність первинної переробки нафти становить близько 17 млн тонн на рік. Підприємство випускає понад 50 найменувань продуктів: автомобільні, авіаційні та дизельні палива; також нафтобітуми, парафіни та ін.

Наслідки вибухів у Кстово
Фото: Astra
Наслідки вибухів у Кстово

У Міноборони РФ кажуть, що начебто збили над територією Росії 85 безпілотників. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies