У Росії нафтохімічний завод в Башкірії та Нижегородський НПЗ зупинили роботу після атаки БПЛА цієї ночі. Також росіяни повідомляють про перебої зі світлом в Курській області.

Про це пишуть керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко та телеграм-канал Astra.

Влада Башкортостану підтвердила, що вибух на Стерлітамакському нафтохімічному заводі стався через атаку двох дронів. У місті пролунали щонайменше 2 вибухи: о 6:22 та о 7:09 ранку за місцевим часом.

Раніше влада Стерлітамаку повідомила, що вибух стався в цеху водоочищення АТ "СНГЗ". Частково стався обвал цеху.

Стерлітамакський нефтохімічний завод ("СНГЗ") спеціалізується на виробництві каучуків, іонолу, авіаційного бензину. На офіційному сайті сказано, що підприємство входить до російського хімічного холдингу "Росхім".

наслідки вибухів у Стерлітамаку

У Кстово Нижегородської області після нічної атаки виникла пожежа в промисловій зоні в районі НПЗ "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" та нафтохімічного заводу "СІБУР-Кстово".

Спочатку жителі Кстово повідомляли про вибухи. На відео потрапила яскрава заграва над містом. Також на кадрах було видно пожежу, що виникла після атаки. Імовірно, вибух відбувся в південно-східній частині промзони, де розташовані відразу 2 нафтопідприємства: "СІБУР-Кстово" та "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез". Вони розташовані близько один від одного.

Нафтохімічний завод "СІБУР-Кстово" виробляє етилен, пропілен, бензол, а також низку вуглеводневих фракцій. Імовірно, підприємство також виготовляє компоненти для вибухівки.

А "ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез" - це один з провідних НПЗ РФ. Цей НПЗ є важливим для забезпечення Московського регіону. Встановлена потужність первинної переробки нафти становить близько 17 млн тонн на рік. Підприємство випускає понад 50 найменувань продуктів: автомобільні, авіаційні та дизельні палива; також нафтобітуми, парафіни та ін.

Фото: Astra Наслідки вибухів у Кстово

У Міноборони РФ кажуть, що начебто збили над територією Росії 85 безпілотників.