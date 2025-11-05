Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
ГоловнаСуспільствоВійна

​Уночі сили ППО збили 61 російський безпілотник із 80

Зафіксовано влучання 18 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння збитих уламків на 2 локаціях. 

ілюстративне фото
Фото: Генштаб

У ніч на 5 листопада Росія атакувала Україну 80-ма ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово Приморсько-Ахтарськ (РФ), близько 50 із них – "шахеди".

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 61 ворожий БпЛА типу Shahed, "Гербера" і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 18 ударних безпілотників на 7 локаціях, а також падіння збитих уламків на 2 локаціях. 

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 
