На тимчасово окупованій Херсонщині без світла залишилися понад 300 населених пунктів

Йдеться про 200 тисяч споживачів.

Ілюстративне фото
Фото: Ігор Чайка / Facebook

На тимчасово окупованій території Херсонської області без електропостачання залишились сотні населених пунктів, повідомляє Суспільне Херсон.

Зазначається, що без світла залишились понад 300 населених пунктів та 200 тисяч споживачів.

Окупаційний "губернатор" Херсонщини Сальдо заявив, що причиною стало аварійне відключення високовольтних ЛЕП.

Гауляйтер запевнив, що всі соціальні об'єкти переведені на резервне живлення.

Аварійні відключення зафіксовані у Новотроїцькому, Каховському, Нижньосірогозькому, Олешківському, Каланчацькому, Чаплинському, Скадовському, Генічеському та Новокаховському "муніципальних округах".
﻿
