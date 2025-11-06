На тимчасово окупованій Херсонщині без світла залишилися понад 300 населених пунктів

Аварійні відключення зафіксовані у Новотроїцькому, Каховському, Нижньосірогозькому, Олешківському, Каланчацькому, Чаплинському, Скадовському, Генічеському та Новокаховському "муніципальних округах".

Гауляйтер запевнив, що всі соціальні об'єкти переведені на резервне живлення.

Зазначається, що без світла залишились понад 300 населених пунктів та 200 тисяч споживачів.

На тимчасово окупованій території Херсонської області без електропостачання залишились сотні населених пунктів, повідомляє Суспільне Херсон .

Йдеться про 200 тисяч споживачів.

