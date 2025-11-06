​Київрада просить президента звільнити голову Деснянської РДА Бахматова після інциденту зі Старостенко

Депутати також звернулися до Першої леді з проханням публічно підтримати позицію про недопущення насильства в політиці.

Київська міська рада ухвалила звернення до президента Володимира Зеленського з вимогою звільнити з посади голову Деснянської райдержадміністрації Максима Бахматова.

Відповідне рішення підтримали 69 депутатів, повідомила пресслужба міськради.

Зазначається, що підставою для звернення став інцидент у приміщенні РДА під час відкритої зустрічі з жителями району 27 серпня. Тоді голова РДА Бахматов "застосував фізичний тиск" щодо депутатки Київради, заступниці голови Київської міськдержадміністрації Ганни Старостенко.

"Такі дії є неприпустимими для посадової особи органу державної влади. Вони становлять пряму загрозу основам місцевого самоврядування, правам обраних представників громади та авторитету державної влади в цілому. Подібна поведінка руйнує довіру суспільства до органів влади і суперечить принципам демократії, верховенства права та служіння громаді", – наголосив депутат Київської міської ради Валентин Мондриївський.

Депутати Київради також звернулися до Першої леді Олени Зеленської з проханням публічно підтримати позицію щодо недопущення насильства в політиці та забезпечення рівних прав і поваги до жінок у владі.

27 серпня у Деснянській РДА Старостенко намагалися силомиць вивести із залу. За її словами, Бахматов дозволив собі "відвертий психологічний тиск, приниження честі та гідності". Старостенко 2 вересня повідомила, що поліція відкрила кримінальне провадження проти Бахматова. Йому інкримінується "перешкоджання діяльності депутата".

Бахматов є одним з призначених президентом Зеленським цього року голів РДА Києва. Президент призначив їх у травні, але анонсували це рішення раніше. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко казав, що не всі вони впоралися з завданнями. Зберегти посади вдалося керівникам лише двох адміністрацій.