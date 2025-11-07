Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві провели в останню путь загиблого на війні фотографа та військового Костянтина Гузенка

Костянтин загинув 1 листопада внаслідок ворожої атаки.

Фото: Зоряна Стельмах

Сьогодні, 7 листопада, у Києві провели в останню путь загиблого на війні фотографа та військового Костянтина Гузенка.

Костянтин загинув 1 листопада внаслідок ворожої атаки.

Як зазначає проєкт Ukraïner, волонтером якого був Костянтин, до того, як стати до лав ЗСУ, Костя був фотографом, медіапродюсером, також створював подкасти. Після початку повномасштабної війни – працював із проєктом “Архів війни” та як фотограф фіксував боротьбу українців.

Також після початку повномасштабного російського вторгнення Костянтин був зокрема учасником команди Ukraїner, яка їздила фіксувати історії деокупованих міст і сіл.

На початку 2024 року він долучився до війська, у відділення комунікацій 35 окремої бригади морської піхоти.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах
