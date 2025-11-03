Загинув фотограф та військовий Костянтин Гузенко

На початку 2024 року він долучився до війська, у відділення комунікацій 35 окремої бригади морської піхоти.

1 листопада від російського удару загинув фотограф, волонтер Ukraïner, штаб-сержант 35 ОБрМП Костянтин Гузенко.

Про це повідомляє проєкт Ukraїner.

“До того, як стати до лав ЗСУ, Костя був фотографом, медіапродюсером, також створював подкасти”, - йдеться у повідомленні.

Після початку повномасштабної війни Костянтин Гузенко працював із проєктом “Архів війни” та як фотограф фіксував боротьбу українців.

Також після початку повномасштабного російського вторгнення Костянтин був зокрема учасником команди Ukraїner, яка їздила фіксувати історії деокупованих міст і сіл.

На початку 2024 року він долучився до війська, у відділення комунікацій 35 окремої бригади морської піхоти.