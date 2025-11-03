Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Від кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
ФотоВід кишенькових до інвестицій: як школярам навчитися правильно розпоряджатися грошима
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
В Росії пошкоджено ключову енергопідстанцію "Балашовську" 500 кВ
ГоловнаСуспільствоВійна

Загинув фотограф та військовий Костянтин Гузенко

На початку 2024 року він долучився до війська, у відділення комунікацій 35 окремої бригади морської піхоти.

Загинув фотограф та військовий Костянтин Гузенко
Костянтин Гузенко
Фото: Валентин Кузан

1 листопада від російського удару загинув фотограф, волонтер Ukraïner, штаб-сержант 35 ОБрМП Костянтин Гузенко. 

Про це повідомляє проєкт Ukraїner.

“До того, як стати до лав ЗСУ, Костя був фотографом, медіапродюсером, також створював подкасти”, - йдеться у повідомленні. 

Після початку повномасштабної війни Костянтин Гузенко працював із проєктом “Архів війни” та як фотограф фіксував боротьбу українців.

Також після початку повномасштабного російського вторгнення Костянтин був зокрема учасником команди Ukraїner, яка їздила фіксувати історії деокупованих міст і сіл.

На початку 2024 року він долучився до війська, у відділення комунікацій 35 окремої бригади морської піхоти.

  • Журналіст "ТСН" Дмитро Святненко повідомив про загибель свого брата — військового пілота дронів 35-ї бригади морської піхоти Володимира Святненка. Трагедія сталася 1 листопада, коли у місце проведення нагородження українських бійців прилетіла російська балістична ракета.

  • В Угрупованні військ "Схід" повідомили, що внаслідок ворожого комбінованого удару 1 листопада по Дніпропетровській області є загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних Сил України.

  • Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через ворожий обстріл на Дніпропетровщині.

  • Морська піхота прокоментувала удар по українським військовослужбовцям на Дніпропетровщині.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies