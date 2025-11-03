Загинув фотограф та військовий Костянтин Гузенко

1 листопада від російського удару загинув фотограф, волонтер Ukraïner, штаб-сержант 35 ОБрМП Костянтин Гузенко.
Про це повідомляє проєкт Ukraїner.
“До того, як стати до лав ЗСУ, Костя був фотографом, медіапродюсером, також створював подкасти”, - йдеться у повідомленні.
Після початку повномасштабної війни Костянтин Гузенко працював із проєктом “Архів війни” та як фотограф фіксував боротьбу українців.
Також після початку повномасштабного російського вторгнення Костянтин був зокрема учасником команди Ukraїner, яка їздила фіксувати історії деокупованих міст і сіл.
На початку 2024 року він долучився до війська, у відділення комунікацій 35 окремої бригади морської піхоти.
Журналіст "ТСН" Дмитро Святненко повідомив про загибель свого брата — військового пілота дронів 35-ї бригади морської піхоти Володимира Святненка. Трагедія сталася 1 листопада, коли у місце проведення нагородження українських бійців прилетіла російська балістична ракета.
В Угрупованні військ "Схід" повідомили, що внаслідок ворожого комбінованого удару 1 листопада по Дніпропетровській області є загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних Сил України.
Працівники Державного бюро розслідувань розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через ворожий обстріл на Дніпропетровщині.
