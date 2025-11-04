Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Суспільство

В Офісі генпрокурора пояснили обшуки у працівника НАБУ: "Здійснював негласні заходи зі спостереження"

Під час обшуку чоловік повідомив, що є штатним працівником НАБУ та надав службове посвідчення.

В Офісі генпрокурора пояснили обшуки у працівника НАБУ: "Здійснював негласні заходи зі спостереження"
Фото: 5.ua

В Офісі генерального прокурора підтвердили обшуки у працівника Національного антикорупційного бюро і пояснили їх тим, що він "здійснював негласні заходи зі спостереження".

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора. 

"Щодо обшуків у працівника НАБУ, який здійснював негласні заходи зі спостереження за будівлею Офісу Генерального прокурора. 3 листопада о 06:10 невідомий чоловік встановив спеціальні технічні засоби на навіс над входом до житлового будинку навпроти будівлі ОГП. О 14:53 інша особа ці пристрої забрала", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що камери спостереження були встановлені в спеціальних локаціях для того щоб фіксувати входи та виїзди всіх працівників ОГП. 

"Характер розміщення засобів спостереження фактично забезпечував в умовах військового стану тотальне зняття інформації з будівлі державного органу. Зокрема, відомості про транспортні засоби, номерні знаки, графік переміщення та фіксація осіб державних службовців, у тому числі тих хто працює в Департаменті протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Цього ж дня, за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 359 КК України), було розпочато кримінальне провадження.

У ході невідкладних заходів вдалося встановити особу одного із чоловіків.

"З огляду на воєнний стан, специфіку роботи об’єкта, щодо якого здійснюється державна охорона та необхідність негайного реагування, було ухвалено рішення про проведення обшуків за місцем його проживання", - пояснили в ОГП.

Під час обшуку чоловік повідомив, що є штатним працівником НАБУ та надав службове посвідчення. Він підтвердив, що "забирав встановлені раніше технічні засоби спостереження за будівлею ОГП". 

"Разом з тим працівник НАБУ не зміг надати чітких пояснень щодо законних підстав проведення негласних заходів, лише зазначив, що «виконував доручення керівництва». Досудове розслідування триває", - йдеться в повідомленні. 
﻿
