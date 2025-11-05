Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Медсестри можуть самостійно призначати ліки і мають свій менеджмент — чого нас може навчити досвід Канади
«Американські битки»: чому їх все більше і чи добре це для нас
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Командиру бомбардувальної дивізії ЗС РФ оголосили підозру через ракетний удар по Львову 4 вересня 2024 року

Варпахович віддав наказ про ракетний обстріл Львова 4 вересня 2024 року, внаслідок якого загинули восьмеро людей

Командир бомбардувальної дивізії ЗС РФ Микола Варпахович
Фото: ГУР МО

Слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру командиру 22-ї важкої бомбардувальної дивізії дальньої авіації Збройних сил РФ генерал-майору Миколі Варпаховичу. 

Його підозрюють у вчиненні воєнного злочину, що призвів до загибелі мирних мешканців Львова під час ракетного удару 4 вересня 2024 року.

За даними слідства, Варпахович спільно з іншими командирами дальньої авіації РФ, організував та керував ракетним обстрілом Львова. Під його безпосереднім командуванням російські стратегічні бомбардувальники здійснили запуск крилатих ракет по цивільній інфраструктурі міста.

Унаслідок атаки загинули восьмеро людей, ще понад десять дістали поранення різного ступеня тяжкості. Зруйновано кілька житлових будинків, пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, автомобілі та історичні споруди. Вибухова хвиля спричинила руйнування у буферній зоні об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО — історичного центру Львова.

Цей злочин є черговим епізодом системних атак РФ на цивільне населення України, які грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевські конвенції 1949 року.

Дії генерал-майора Варпаховича кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним убивством, учинене за попередньою змовою групою осіб.

Слідчі СБУ продовжують встановлювати інших російських командирів та осіб, причетних до віддання наказів і реалізації злочинного ракетного удару. 

Зібрані матеріали передаються до Міжнародного кримінального суду в Гаазі для притягнення винних до відповідальності за міжнародне правопорушення.
