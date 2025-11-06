Російський удар знеструмив шахти в Дніпропетровській області. Понад 2500 гірників рятували з-під землі

За даними міністерства енергетики, минулося без потерпілих.

Унаслідок російського удару знеструмлені шахти в Дніпропетровській області. Під час обстрілу під землею перебували 2595 гірників.

За попередніми даними Міненерго, загиблих і поранених немає. Рятувальники і працівники шахт оперативно вивели людей на поверхню.

"росія продовжує енергетичний терор. Черговий удар поставив під загрозу життя тисяч гірників. росія продовжує воювати з цивільними. Тактика росіян зрозуміла – залишити українців без світла і тепла взимку", – прокоментувала міністерка енергетики Світлана Гринчук.

Це не перший удар по шахтах Дніпропетровської області за недавній час.