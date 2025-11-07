Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Війна

Україна відкриває перші представницькі офіси оборонної промисловості у Берліні та Копенгагені

Саме Німеччина і Данія найбільше інвестували у розвиток українського ВПК. Далі планується відкриття представництв у США та країнах Глобального Півдня.

Україна відкриває перші представницькі офіси оборонної промисловості у Берліні та Копенгагені
радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін
Фото: скрин відео

Україна відкриває перші представницькі офіси оборонної промисловості у Берліні та Копенгагені. 

Про це повідомили на зустрічі з журналістами секретар РНБО Рустем Умєров і радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін, передає кореспондент LB.UA.

Це символічно: саме Німеччина і Данія найбільше інвестували у розвиток українського ВПК, сказав Камишін. 

Далі планується відкриття представництв у США та країнах Глобального Півдня. Мета – донести український оборонний досвід до всіх регіонів світу і закріпити його як стратегічний бренд, повідомив Камишін.

За його словами, офіси стануть вітриною українських технологій – місцем, де можна побачити, як працює українська зброя і що робить нас лідерами у сфері дронів. Це не лише шоу-руми, а й платформи для співпраці з урядами, арміями й бізнесом.

Як розповів радник президента України зі стратегічних питань, кожен офіс матиме три зони: відкриту (для демонстрацій і громадськості), закриту (для військових планувальників) та офісну (для переговорів і контрактів).

Формат поєднує публічну комунікацію, технічний діалог і бізнес-складову, сказав Камишін.
