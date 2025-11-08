Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
ГоловнаСуспільствоВійна

В Укрзалізниці попередили про затримку низки потягів через нічні обстріли РФ

Низка потягів прямують із можливими затримками від 2,5 до 6,5 годин.

В Укрзалізниці попередили про затримку низки потягів через нічні обстріли РФ
Фото: Ukrzaliznytsia

Внаслідок масованих російських атак по Полтавській області суттєво пошкоджено залізничну інфраструктуру. Через це на декількох станціях відсутнє електропостачання, а контактна мережа на окремих ділянках зазнала ушкоджень.

Про це повідомляє Укрзалізниця у Telegram. 

Рух потягів у постраждалих зонах наразі можливий лише тепловозами, що призводить до значних затримок. Станом на 8:00 зафіксовано затримку потягів далекого сполучення:

  • №720 Київ — Харків: +6 год 30 хв;
  • №22/21 Харків — Львів: +2 год 30 хв;
  • №111/112 Львів — Ізюм: +5 год;
  • №63/64 Львів — Харків: +5 год;
  • №103/104 Гусарівка — Львів: +4 год;
  • №17/18 Ужгород — Харків: +3 год 40 хв;
  • №227/228 Гусарівка — Івано-Франківськ: +3 год 30 хв.

Приміські рейси у Полтавській та Харківській областях також прямують із можливими затримками орієнтовно від 1,5 до 2 годин.

Для пасажирів поїзда №725 Харків — Київ Інтерсіті+ організовано пересадку у Полтаві: їх доставлять електропоїздом. Аналогічно, пасажири рейсу №720 Київ — Харків зможуть продовжити подорож із Полтави до Харкова електропоїздом.

Крім того, через наслідки ударів поїзд №72/71 Львів — Павлоград курсуватиме лише до станції Самар-Дніпровський.

В Укрзалізниці запевнили, що роблять усе можливе для скорочення відставання від графіка та відновлення стабільного руху потягів.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies