В Укрзалізниці попередили про затримку низки потягів через нічні обстріли РФ

Внаслідок масованих російських атак по Полтавській області суттєво пошкоджено залізничну інфраструктуру. Через це на декількох станціях відсутнє електропостачання, а контактна мережа на окремих ділянках зазнала ушкоджень.
Про це повідомляє Укрзалізниця у Telegram.
Рух потягів у постраждалих зонах наразі можливий лише тепловозами, що призводить до значних затримок. Станом на 8:00 зафіксовано затримку потягів далекого сполучення:
- №720 Київ — Харків: +6 год 30 хв;
- №22/21 Харків — Львів: +2 год 30 хв;
- №111/112 Львів — Ізюм: +5 год;
- №63/64 Львів — Харків: +5 год;
- №103/104 Гусарівка — Львів: +4 год;
- №17/18 Ужгород — Харків: +3 год 40 хв;
- №227/228 Гусарівка — Івано-Франківськ: +3 год 30 хв.
Приміські рейси у Полтавській та Харківській областях також прямують із можливими затримками орієнтовно від 1,5 до 2 годин.
Для пасажирів поїзда №725 Харків — Київ Інтерсіті+ організовано пересадку у Полтаві: їх доставлять електропоїздом. Аналогічно, пасажири рейсу №720 Київ — Харків зможуть продовжити подорож із Полтави до Харкова електропоїздом.
Крім того, через наслідки ударів поїзд №72/71 Львів — Павлоград курсуватиме лише до станції Самар-Дніпровський.
В Укрзалізниці запевнили, що роблять усе можливе для скорочення відставання від графіка та відновлення стабільного руху потягів.
- Уночі РФ завдала удару по енергетичній інфраструктурі Полтавської області. Унаслідок ворожого обстрілу постраждав цивільний, в області ввели аварійні відключення. Місто Кременчук залишилося без електро-, водо- і теплопостачання.