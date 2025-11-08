В Укрзалізниці попередили про затримку низки потягів через нічні обстріли РФ

Низка потягів прямують із можливими затримками від 2,5 до 6,5 годин.

Внаслідок масованих російських атак по Полтавській області суттєво пошкоджено залізничну інфраструктуру. Через це на декількох станціях відсутнє електропостачання, а контактна мережа на окремих ділянках зазнала ушкоджень.

Про це повідомляє Укрзалізниця у Telegram.

Рух потягів у постраждалих зонах наразі можливий лише тепловозами, що призводить до значних затримок. Станом на 8:00 зафіксовано затримку потягів далекого сполучення:

№720 Київ — Харків: +6 год 30 хв;

№22/21 Харків — Львів: +2 год 30 хв;

№111/112 Львів — Ізюм: +5 год;

№63/64 Львів — Харків: +5 год;

№103/104 Гусарівка — Львів: +4 год;

№17/18 Ужгород — Харків: +3 год 40 хв;

№227/228 Гусарівка — Івано-Франківськ: +3 год 30 хв.

Приміські рейси у Полтавській та Харківській областях також прямують із можливими затримками орієнтовно від 1,5 до 2 годин.

Для пасажирів поїзда №725 Харків — Київ Інтерсіті+ організовано пересадку у Полтаві: їх доставлять електропоїздом. Аналогічно, пасажири рейсу №720 Київ — Харків зможуть продовжити подорож із Полтави до Харкова електропоїздом.

Крім того, через наслідки ударів поїзд №72/71 Львів — Павлоград курсуватиме лише до станції Самар-Дніпровський.

В Укрзалізниці запевнили, що роблять усе можливе для скорочення відставання від графіка та відновлення стабільного руху потягів.