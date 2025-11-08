Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Сили спецоперацій в окупованому Криму знищили склад боєприпасів РФ та ворожу ЗРК С-400 "Тріумф"

Рух опору ССО діяв спільно із підрозділами Deep strike.

Сили спецоперацій в окупованому Криму знищили склад боєприпасів РФ та ворожу ЗРК С-400 "Тріумф"
знищення російської ЗРК С-400 "Тріумф" у Криму
Фото: скріншот з відео Сил спецоперацій у Телеграм

Рух опору Сил спеціальних операцій у взаємодії з підрозділами Deep strike ССО завдали уражень по ворожих об’єктах на ТОТ Криму. Уражено склад боєпрасів ворога і  ворожу ЗРК С-400 "Тріумф".

Про це повідомляють Сили спецоперацій у Телеграм.

"Фінальна фаза спеціальних дій відбулася ще 6 жовтня 2025 року, проте про неї не розголошувалося задля оперативної безпеки", — зазначають у ССО. 

Представники Руху опору ССО здобули розвідувальні відомості про розташування складу боєприпасів 18-ої армії рф у селі Удачне, поблизу Сімферополя. Подальша спеціальна розвідка підтвердила розміщення ворожого арсеналу. 

У ніч на 6 жовтня Сили спецоперацій уразили склад боєприпасів РФ.

Того ж дня підрозділи ССО знищили пускову установку мобільного зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф". 

"Об’єкт ППО розташовувався у селі Уютне поблизу Євпаторії. С-400 призначений для виявлення та ураження повітряних цілей на великій відстані; також ворог використовує цей комплекс для ударів по території України", — ідеться у повідомленні.

Сили спеціальних операцій продовжують асиметричні дії з метою тотальної знемоги ворога продовжувати наступальні дії. 
