Фото: скріншот з відео Сил спецоперацій у Телеграм

Рух опору Сил спеціальних операцій у взаємодії з підрозділами Deep strike ССО завдали уражень по ворожих об’єктах на ТОТ Криму. Уражено склад боєпрасів ворога і ворожу ЗРК С-400 "Тріумф".

Про це повідомляють Сили спецоперацій у Телеграм.

"Фінальна фаза спеціальних дій відбулася ще 6 жовтня 2025 року, проте про неї не розголошувалося задля оперативної безпеки", — зазначають у ССО.

Представники Руху опору ССО здобули розвідувальні відомості про розташування складу боєприпасів 18-ої армії рф у селі Удачне, поблизу Сімферополя. Подальша спеціальна розвідка підтвердила розміщення ворожого арсеналу.

У ніч на 6 жовтня Сили спецоперацій уразили склад боєприпасів РФ.

Того ж дня підрозділи ССО знищили пускову установку мобільного зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

"Об’єкт ППО розташовувався у селі Уютне поблизу Євпаторії. С-400 призначений для виявлення та ураження повітряних цілей на великій відстані; також ворог використовує цей комплекс для ударів по території України", — ідеться у повідомленні.

Сили спеціальних операцій продовжують асиметричні дії з метою тотальної знемоги ворога продовжувати наступальні дії.