Ворог атакував критичну інфраструктуру Кіровоградщини

Обійшлося без жертв і постраждалих.

Унаслідок масованої атаки РФ уранці 8 листопада, у Кіровоградській області пошкоджено критичну інфраструктуру, виникла пожежа.

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Чергова масована атака ворога. Ціль — критична інфраструктура. В тому числі і в Олександрійському районі", — ідеться у повідомленні.

Загиблих унаслідок ворожої атаки немає.

Підрозділи ДСНС оперативно приступили до ліквідації пожежі. Всі служби теж працюють. Проводиться обстеження території.

Обстріли РФ 8 листопада

Уночі 8 листопада РФ атакувала Київську область дронами та ракетами. Зафіксовані пошкодження у Вишгородському та Бориспільському районах. Постраждала цивільна.

РФ завдала удару по енергетичній інфраструктурі Полтавської області. Унаслідок ворожого обстрілу постраждав цивільний, в області ввели аварійні відключення.

Росія завдала удару ракетами і безпілотниками по Дніпропетровській області. У місті Дніпро пожежа виникла у багатоповерхівці, є загибла і поранені.

У Києві внаслідок масованої атаки росіян вночі на 8 листопада запроваджено екстрені відключення електроенергії, графіки не діють.