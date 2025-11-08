Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог атакував критичну інфраструктуру Кіровоградщини

Обійшлося без жертв і постраждалих.

Ворог атакував критичну інфраструктуру Кіровоградщини
Фото: ДСНС Кіровоградщини

Унаслідок масованої атаки РФ уранці 8 листопада, у Кіровоградській області пошкоджено критичну інфраструктуру, виникла пожежа.

Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

"Чергова масована атака ворога. Ціль — критична інфраструктура. В тому числі і в Олександрійському районі", — ідеться у повідомленні.

Загиблих унаслідок ворожої атаки немає.

Підрозділи ДСНС оперативно приступили до ліквідації пожежі. Всі служби теж працюють. Проводиться обстеження території.

Обстріли РФ 8 листопада

  • Увечері 7 листопада збройні сили рф атакували ударними безпілотниками Одеський район. Ворог здійснив обстріл обʼєкту електроенергетики. Станом на ранок без світла залишалось понад 700 абонентів. 
﻿
