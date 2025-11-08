Ворог атакував критичну інфраструктуру Кіровоградщини

Унаслідок масованої атаки РФ уранці 8 листопада, у Кіровоградській області пошкоджено критичну інфраструктуру, виникла пожежа.
Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
"Чергова масована атака ворога. Ціль — критична інфраструктура. В тому числі і в Олександрійському районі", — ідеться у повідомленні.
Загиблих унаслідок ворожої атаки немає.
Підрозділи ДСНС оперативно приступили до ліквідації пожежі. Всі служби теж працюють. Проводиться обстеження території.
Обстріли РФ 8 листопада
- Уночі 8 листопада РФ атакувала Київську область дронами та ракетами. Зафіксовані пошкодження у Вишгородському та Бориспільському районах. Постраждала цивільна.
- РФ завдала удару по енергетичній інфраструктурі Полтавської області. Унаслідок ворожого обстрілу постраждав цивільний, в області ввели аварійні відключення.
- Росія завдала удару ракетами і безпілотниками по Дніпропетровській області. У місті Дніпро пожежа виникла у багатоповерхівці, є загибла і поранені.
- У Києві внаслідок масованої атаки росіян вночі на 8 листопада запроваджено екстрені відключення електроенергії, графіки не діють.
- Увечері 7 листопада збройні сили рф атакували ударними безпілотниками Одеський район. Ворог здійснив обстріл обʼєкту електроенергетики. Станом на ранок без світла залишалось понад 700 абонентів.