В РНБО повідомили, коли будуть укладені перші контракти на експорт зброї з України

Рустем Умєров зазначив, що потрібен час на тести, сертифікацію та закупівельні процедури партнерів.

Ринок оборонного експорту є інерційним: перші реальні контракти очікуються не раніше другої половини 2026 року.

Про це йшлося на зустрічі секретаря РНБО Рустема Умєрова і радника президента України зі стратегічних питань Олександра Камишіна з журналістами, присвяченій відновленню Україною експорту озброєнь, який був зупинений після початку повномасштабного вторгнення РФ, передає кореспондент LB.UA.

Це нормальний цикл – потрібен час на тести, сертифікацію та закупівельні процедури партнерів, сказав Умєров.

Як зазначали учасники зустрічі, можливість виходу на експорт відкривається для всього ринку. Однак з понад тисячі оборонних компаній, які сьогодні працюють в Україні, наразі готові пройти необхідні технічні процедури й отримати експортні дозволи менше половини.

Дозвіл на експорт видається після погодження з Державною службою експортного контролю та Міжвідомчою комісією при РНБО. Це забезпечує подвійний рівень контролю – технічний і безпековий.

Процедура проста і прозора: якщо компанія підпадає під визначені критерії допуску до експорту та має надлишкові виробничі спроможності, не затребувані Силами безпеки та оборони, то вона може подати заявку на експорт до Державної служби експортного контролю (ДСЕК). Протягом 90 днів ДСЕК верифікує усі дані та надає дозвіл.

Для визначення надлишку озброєнь, які потенційно можуть бути експортовані, ДСЕК робить міжвідомчий запит, Міноборони консолідує потреби, рішення/рекомендації ухвалюються колегіально на Міжвідомчій комісії з військово-технічного співробітництва (яка буде незабаром створена), із залученням усіх Сил безпеки та оборони.

При цьому, пояснили учасники зустрічі, приватним виробникам не обов’язково йти через держспецекспортерів: виробник може скористатися послугами держспецекспортера, приватного спецекспортера — або отримати власні повноваження: як резидент Defenсe City (за 7–12 днів) або окремим рішенням КМУ по конкретному виробнику (до року).

Defence City – це спеціальний режим для оборонної індустрії України.

Усі, хто буде резидентом Defence City, окрім іншого, отримують спрощений доступ до процедур експорту, міжнародних передач і спільного виробництва, зазначили учасники зустрічі. Це «зона швидкої дії» – де рішення ухвалюються за дні, а не місяці. Резиденти працюють за принципом «єдиного вікна» – від розробки до продажу. Усі погодження, дозволи й документи оформлюються централізовано, без бюрократичних бар’єрів.

Система гарантує контроль і пріоритет для ЗСУ, але дає можливість залучати іноземні інвестиції і запускати ко-продакшн. Це поєднання безпеки і розвитку – оборонна індустрія як драйвер економіки, підкреслив секретар РНБО.

Defence City – це нова економіка війни. Тут формується майбутнє української оборонки – від дронів і боєприпасів до високотехнологічних систем, здатних конкурувати у світі, сказав Умєров.