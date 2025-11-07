Ворог за добу поранив 4 мешканців Харківщини

Також є пошкоджені та зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 11 населених пунктів Харківської області, внаслідок чого постраждали 4 людей. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

У с. Калинове Борівської громади постраждали 35-річна жінка і 31-річний чоловік. У с. Загризове Борівської громади постраждав 60-річний чоловік. У с. Путникове Дворічанської громади постраждав 24-річний чоловік.

Також медики надали допомогу 68-річній жінці, яка постраждала внаслідок обстрілу в с. Білий Колодязь 29 жовтня.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

27 БпЛА типу "Герань-2";

1 БпЛА типу "Молнія";

1 fpv-дрон;

31 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, 3 господарчі споруди, автомобіль (с. Макарове);

у Куп’янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (с. Приколотне), приватний будинок (с. Підсереднє);

в Ізюмському районі пошкоджено 2 автомобілі (с. Калинове), залізничну інфраструктуру (м. Барвінкове);

у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Нове);

у Чугуївському районі пошкоджено два навчальні заклади, відділення пошти, СТО, 40 автомобілів, 2 вантажні автомобілі, мікроавтобус, а також будівлі, бокси, транспорт, адмінбудівля на території комунального підприємства (м. Чугуїв).

У Барвінківській громаді відновили електропостачання для 6,1 тисячі абонентів, тимчасово без світла ще 2,1 тисяча абонентів. Роботи тривають.

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 159 людей.

Залишилися 48 людей.

Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 11061 людину.

Упродовж минулої доби зафіксовано 169 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили 12 атак противника в районах Вовчанська, Кам’янки та у бік Дворічанського.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 12 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у бік населених пунктів Петропавлівка, Піщане та Глушківка.