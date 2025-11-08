Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Сили оборони за добу ліквідували ще 1190 російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила на війні в Україні близько 1 150 100 солдатів.

Сили оборони за добу ліквідували ще 1190 російських окупантів
війна з РФ
Фото: Генштаб ЗСУ

РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила близько 1 150 100 солдатів на війні в Україні. За добу втрати противника склали 1190 окупантів.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.11.25 орієнтовно склали:

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

  • особового складу – близько 1 150 100 (+1 190) осіб
  • танків – 11 330 (+0) од.
  • бойових броньованих машин – 23 544 (+1) од.
  • артилерійських систем – 34 321 (+20) од.
  • РСЗВ – 1 538 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 239 (+1) од.
  • літаків – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+1) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 78 928 (+250) од. (кількість уточнюється)
  • крилаті ракети – 3 918 (+0) од.
  • кораблі / катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 66 795 (+72) од.
  • спеціальна техніка – 3 993 (+0) од.

Дані уточнюються. 
