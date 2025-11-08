Сили оборони за добу ліквідували ще 1190 російських окупантів

З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила на війні в Україні близько 1 150 100 солдатів.

РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила близько 1 150 100 солдатів на війні в Україні. За добу втрати противника склали 1190 окупантів.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.11.25 орієнтовно склали:

Фото: Генеральний штаб ЗСУ

особового складу – близько 1 150 100 (+1 190) осіб

танків – 11 330 (+0) од.

бойових броньованих машин – 23 544 (+1) од.

артилерійських систем – 34 321 (+20) од.

РСЗВ – 1 538 (+3) од.

засоби ППО – 1 239 (+1) од.

літаків – 428 (+0) од.

гелікоптерів – 347 (+1) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 78 928 (+250) од. (кількість уточнюється)

крилаті ракети – 3 918 (+0) од.

кораблі / катери – 28 (+0) од.

підводні човни – 1 (+0) од.

автомобільна техніка та автоцистерни – 66 795 (+72) од.

спеціальна техніка – 3 993 (+0) од.

Дані уточнюються.