Сили оборони за добу ліквідували ще 1190 російських окупантів

РФ з початку повномасштабного вторгнення втратила близько 1 150 100 солдатів на війні в Україні. За добу втрати противника склали 1190 окупантів.
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.11.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 150 100 (+1 190) осіб
- танків – 11 330 (+0) од.
- бойових броньованих машин – 23 544 (+1) од.
- артилерійських систем – 34 321 (+20) од.
- РСЗВ – 1 538 (+3) од.
- засоби ППО – 1 239 (+1) од.
- літаків – 428 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+1) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 78 928 (+250) од. (кількість уточнюється)
- крилаті ракети – 3 918 (+0) од.
- кораблі / катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 1 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 66 795 (+72) од.
- спеціальна техніка – 3 993 (+0) од.
Дані уточнюються.