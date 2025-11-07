Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
На Вінниччині депутат заради відстрочки за гроші “одружився” з 18-річною дівчиною з інвалідністю

“Шлюб” коштував депутату 3 тисячі грн на місяць. Гроші він платив старшій сестрі “нареченої”.

На Вінниччині депутат заради відстрочки за гроші "одружився" з 18-річною дівчиною з інвалідністю
Депутат заради відстрочки “одружився” з дівчиною з інвалідністю
Фото: Офіс генпрокурора

На Вінниччині депутат однієї з міських рад заради відстрочки “одружився” з дівчиною з інвалідністю, передає Офіс генпрокурора.

За даними слідства, наприкінці 2024 року депутат дізнався про родину, де проживали дві сестри.

Молодшій – 18 років, вона має інвалідність ІІ групи і через стан здоров’я не усвідомлює значення своїх дій.

Скориставшись їхнім складним матеріальним становищем, посадовець через знайому домовився про “шлюб” із дівчиною в обмін на щомісячні виплати у 3 тис. грн старшій сестрі.

Після реєстрації шлюбу він використав медичні документи “дружини” та свідоцтво про шлюб, щоб оформити собі відстрочку від мобілізації.

6 листопада 2025 року депутата та спільницю затримали. Депутату однієї з міських рад області та його спільниці повідомили про підозру у торгівлі людьми та ухиленні від мобілізації.
﻿
