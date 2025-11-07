На Вінниччині депутат однієї з міських рад заради відстрочки “одружився” з дівчиною з інвалідністю, передає Офіс генпрокурора.
За даними слідства, наприкінці 2024 року депутат дізнався про родину, де проживали дві сестри.
Молодшій – 18 років, вона має інвалідність ІІ групи і через стан здоров’я не усвідомлює значення своїх дій.
Скориставшись їхнім складним матеріальним становищем, посадовець через знайому домовився про “шлюб” із дівчиною в обмін на щомісячні виплати у 3 тис. грн старшій сестрі.
Після реєстрації шлюбу він використав медичні документи “дружини” та свідоцтво про шлюб, щоб оформити собі відстрочку від мобілізації.
6 листопада 2025 року депутата та спільницю затримали. Депутату однієї з міських рад області та його спільниці повідомили про підозру у торгівлі людьми та ухиленні від мобілізації.