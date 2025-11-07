Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
ГоловнаСуспільствоВійна

ГУР завдало удару по Стерлітамакському нафтохімічному заводу

Від України до Башкартостану – близько 2000 км. 

ГУР завдало удару по Стерлітамакському нафтохімічному заводу
Фото: ГУР у Telegram

Безпілотники бійців Головного управління розвідки 6 листопада вразили один з ключових нафтохімічних заводів у Башкартостані. Це Стерлітамакський нафтохімічний завод – один з провідних підприємств нафтохімічної промисловості Росії.

На заводі виготовляють продукцію для потреб армії окупантів і військово-промислового комплексу. Зокрема, авіаційний бензин і синтетичні полімери, розповіли в ГУР

“Внаслідок удару на території цеху з виробництва агідолу – присадки до авіаційного пального – спалахнула пожежа”, – повідомили в розвідці.

  • Це – нове ураження цього заводу. Попереднє Генштаб підтвердив ще 4 листопада. 
  • Сили оборони атакують російські нафтові об'єкти, аби знизити спроможність ворога заробляти гроші для ведення війни і зменшити можливості забезпечення окупантів паливом. 
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies