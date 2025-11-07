ГУР завдало удару по Стерлітамакському нафтохімічному заводу

Від України до Башкартостану – близько 2000 км.

Безпілотники бійців Головного управління розвідки 6 листопада вразили один з ключових нафтохімічних заводів у Башкартостані. Це Стерлітамакський нафтохімічний завод – один з провідних підприємств нафтохімічної промисловості Росії.

На заводі виготовляють продукцію для потреб армії окупантів і військово-промислового комплексу. Зокрема, авіаційний бензин і синтетичні полімери, розповіли в ГУР.

“Внаслідок удару на території цеху з виробництва агідолу – присадки до авіаційного пального – спалахнула пожежа”, – повідомили в розвідці.