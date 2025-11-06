​У Києві викрили корупційну схему на розмитнені автомобілів із США

У Києві викрито керівницю структурного підрозділу експертної установи Держмитслужби, яка разом з інспекторами одного з митних постів Київської митниці налагодила схему отримання грошей від підприємств, що ввозять автомобілі зі США.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"Спочатку вони створювали перешкоди у митному оформленні машин, а після цього пояснювали як "вирішити" це питання і надалі розмитнювати автомобілі без перешкод. Так, швидке розмитнення одного авто товариство мало заплатити митникам 400 доларів США", - йдеться в повідмоленні.

За результатом слідчих дій задокументовано факт отримання підозрюваною 2800 доларів США.

Керівниці експертної установи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, а саме - в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, вчиненій за попередньою змовою групою осіб.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Аналогічну схему одержання грошей цього тижня викрили на іншому митному пості Київської митниці. Розслідування триває.