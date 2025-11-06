Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Норвегія підтвердила запуск Росією ракети з Нової Землі
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
Reuters: РФ передала США неофіційний документ з умовами для “мирної угоди” з Україною, де знову вимагає Донеччину
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
США та Китай підпишуть торговельну угоду “досить скоро”, – Трамп
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Що змінилося майже за рік після реформи МСЕК: маємо перше дослідження
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Трамп про російський “Буревісник”: замість випробовування ракет Путін має завершити війну проти України
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
Митниця визначила особу відправника поштового відправлення, яке вибухнуло у Києві
ГоловнаСуспільствоЖиття

​У Києві викрили корупційну схему на розмитнені автомобілів із США

Підозру отримала керівниця підрозділу експертної установи Держмитслужби. 

​У Києві викрили корупційну схему на розмитнені автомобілів із США
Фото: Київська міська прокуратура

У Києві викрито керівницю структурного підрозділу експертної установи Держмитслужби, яка разом з інспекторами одного з митних постів Київської митниці налагодила схему отримання грошей від підприємств, що ввозять автомобілі зі США.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

"Спочатку вони створювали перешкоди у митному оформленні машин, а після цього пояснювали як "вирішити" це питання і надалі розмитнювати автомобілі без перешкод. Так, швидке розмитнення одного авто товариство мало заплатити митникам 400 доларів США", - йдеться в повідмоленні.

За результатом слідчих дій задокументовано факт отримання підозрюваною 2800 доларів США.

Керівниці експертної установи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, а саме - в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, вчиненій за попередньою змовою групою осіб.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Аналогічну схему одержання грошей цього тижня викрили на іншому митному пості Київської митниці. Розслідування триває. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies