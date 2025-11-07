Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
ЦПД: російська пропаганда поширює фейки про "жіночі підрозділи" ЗСУ біля Куп’янська

Жодних ініціатив щодо призову жінок до війська в Україні не розглядається.

ЦПД: російська пропаганда поширює фейки про "жіночі підрозділи" ЗСУ біля Куп’янська
дезінформація російських пропагандистських ЗМІ
Фото: Центр протидії деінформації

Російські пропагандистські ресурси поширюють чергову дезінформацію про нібито відправлення "жіночих підрозділів" Збройних сил України до району Куп’янська через "нестачу військових-чоловіків".

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

Російські пропагандисти поширюють фейки про те, що нібито "сім українських військовослужбовиць були направлені на передову, а потім "залишили позиції". Втім, як і в попередніх випадках, жодних доказів цих заяв не наводиться.

Як зазначає Центр протидії дезінформації, цей фейк є частиною ширшої інформаційно-психологічної кампанії росії. Її мета — створити панічні настрої серед українців і поширити неправдиві твердження про "масову мобілізацію жінок". Насправді жодних ініціатив щодо призову жінок до війська в Україні не розглядається.

Раніше Центр уже спростовував схожі вкиди — про "обов’язкову мобілізацію жінок" та вигадані "посади радників із гендерної рівності", якими пропагандисти намагалися підкріпити свої фейкові твердження.

Українцям радять довіряти лише перевіреним джерелам і не піддаватися маніпуляціям ворога.
﻿
