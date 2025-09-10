ЦПД: роспропаганда поширює фейки про нібито "підготовку до мобілізації жінок" в Україні

Російська пропаганда активізувала дезінформаційну кампанію про начебто "підготовку до мобілізації жінок" в Україні.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"Пропагандистські ресурси заявляють, що у Збройних Силах України вводять посади "радників командирів з гендерної рівності", що нібито свідчить про "підготовку до масової мобілізації жінок", кажуть у Центрі.

Також пропагандисти навмисно подають приклад кар’єрного зростання окремої військовослужбовиці, щоб "підкріпити брехливий наратив".

Насправді, як підкреслюють у ЦПД, такі твердження не мають нічого спільного з реальністю. Жодних рішень чи законопроєктів про обов’язкову мобілізацію жінок в Україні немає.

"Подібними вкидами росія намагається підірвати моральний дух українців і сформувати хибне уявлення про нібито виснаження мобілізаційного ресурсу нашої держави", — додають у відомстві.