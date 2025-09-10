Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
​Кримські цілі
ЦПД: роспропаганда поширює фейки про нібито "підготовку до мобілізації жінок" в Україні

РФ намагається підірвати моральний дух українців подібними фейками.

ЦПД: роспропаганда поширює фейки про нібито "підготовку до мобілізації жінок" в Україні
Фото: ЦПД

Російська пропаганда активізувала дезінформаційну кампанію про начебто "підготовку до мобілізації жінок" в Україні.

Про це інформує Центр протидії дезінформації.

"Пропагандистські ресурси заявляють, що у Збройних Силах України вводять посади "радників командирів з гендерної рівності", що нібито свідчить про "підготовку до масової мобілізації жінок", кажуть у Центрі.

Також пропагандисти навмисно подають приклад кар’єрного зростання окремої військовослужбовиці, щоб "підкріпити брехливий наратив".

Насправді, як підкреслюють у ЦПД, такі твердження не мають нічого спільного з реальністю. Жодних рішень чи законопроєктів про обов’язкову мобілізацію жінок в Україні немає.

"Подібними вкидами росія намагається підірвати моральний дух українців і сформувати хибне уявлення про нібито виснаження мобілізаційного ресурсу нашої держави", — додають у відомстві.

  • У 2022 році роспропаганда також поширювала фейк про мобілізацію жінок в Україні.
