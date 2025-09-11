На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів постраждали 5 людей, загинув підліток

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області, повідомляє обласна адміністрація.
Внаслідок обстрілів постраждали 5 людей: у с. Благодатівка Кіндрашівської громади постраждали 67-річний і 57-річний чоловіки та жінки 63, 61, 55 років.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 10 КАБ;
- 2 БпЛА типу «Герань-2»;
- 1 БпЛА типу «Молнія»;
- 5 fpv-дронів;
- 1 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (м. Куп'янськ), приватний будинок (с. Грушівка), 2 автомобілі (с. Благодатівка, Обухівка), 3 комбайни (с. Плоске);
- у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, 2 будівлі на території ферми (сел. Борова);
- у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та енергомережі (с. Тимофіївка);
- у Берестинському районі пошкоджено складські приміщення цивільного підприємства (с. Високе).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 186 людей.
Залишилося 65 людей.
Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 2218 людей.
Упродовж минулої доби зафіксовано 205 бойових зіткнень.
На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та Одрадного.
На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Мирного, Куп’янська та Борівської Андріївки.
Крім того, у лікарні Харкова помер 15-річний хлопець, який 10 серпня постраждав внаслідок російського обстрілу в Куп’янському районі.
Після ворожої атаки в с. Піщане хлопця доставили до медзакладу в дуже важкому стані, він був на апараті ШВЛ.
Протягом місяця лікарі робили все можливе, щоб урятувати дитині життя. Однак травми виявилися надто важкими.