«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
​Кримські цілі
​Кримські цілі
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів постраждали 5 людей, загинув підліток

У лікарні Харкова помер 15-річний хлопець, який 10 серпня постраждав внаслідок російського обстрілу в Куп’янському районі.

На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів постраждали 5 людей, загинув підліток
Фото: Новинарня

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області, повідомляє обласна адміністрація. 

Внаслідок обстрілів постраждали 5 людей: у с. Благодатівка Кіндрашівської громади постраждали 67-річний і 57-річний чоловіки та жінки 63, 61, 55 років.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: 

  • 10 КАБ;
  • 2 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 1 БпЛА типу «Молнія»;
  • 5 fpv-дронів;
  • 1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (м. Куп'янськ), приватний будинок (с. Грушівка), 2 автомобілі (с. Благодатівка, Обухівка), 3 комбайни (с. Плоске);
  • у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, 2 будівлі на території ферми (сел. Борова); 
  • у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та енергомережі (с. Тимофіївка);
  • у Берестинському районі пошкоджено складські приміщення цивільного підприємства (с. Високе).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 186 людей.

Залишилося 65 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 2218 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 205 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та Одрадного.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Мирного, Куп’янська та Борівської Андріївки.

Крім того, у лікарні Харкова помер 15-річний хлопець, який 10 серпня постраждав внаслідок російського обстрілу в Куп’янському районі. 

Після ворожої атаки в с. Піщане хлопця доставили до медзакладу в дуже важкому стані, він був на апараті ШВЛ. 

Протягом місяця лікарі робили все можливе, щоб урятувати дитині життя. Однак травми виявилися надто важкими. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies