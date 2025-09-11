На Харківщині за добу внаслідок російських обстрілів постраждали 5 людей, загинув підліток

У лікарні Харкова помер 15-річний хлопець, який 10 серпня постраждав внаслідок російського обстрілу в Куп’янському районі.

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 10 населених пунктів Харківської області, повідомляє обласна адміністрація.

Внаслідок обстрілів постраждали 5 людей: у с. Благодатівка Кіндрашівської громади постраждали 67-річний і 57-річний чоловіки та жінки 63, 61, 55 років.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

10 КАБ;

2 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Молнія»;

5 fpv-дронів;

1 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (м. Куп'янськ), приватний будинок (с. Грушівка), 2 автомобілі (с. Благодатівка, Обухівка), 3 комбайни (с. Плоске);

у Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок, 2 будівлі на території ферми (сел. Борова);

у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та енергомережі (с. Тимофіївка);

у Берестинському районі пошкоджено складські приміщення цивільного підприємства (с. Високе).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 186 людей.

Залишилося 65 людей.

Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 2218 людей.

Упродовж минулої доби зафіксовано 205 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 16 бойових зіткнень у районах Вовчанська, Амбарного та Одрадного.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано чотири атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Мирного, Куп’янська та Борівської Андріївки.

Крім того, у лікарні Харкова помер 15-річний хлопець, який 10 серпня постраждав внаслідок російського обстрілу в Куп’янському районі.

Після ворожої атаки в с. Піщане хлопця доставили до медзакладу в дуже важкому стані, він був на апараті ШВЛ.

Протягом місяця лікарі робили все можливе, щоб урятувати дитині життя. Однак травми виявилися надто важкими.