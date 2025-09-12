​Уночі сили ППО збили 33 російських безпілотники із 40

У ніч на 12 вересня Росія атакувала Україну 40 ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера" та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), понад 20 із них – "шахеди".

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 33 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дрони інших типів на півночі, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання шести ударних безпілотників на трьох локаціях.