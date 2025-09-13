Російські військові атакували критичну і соціальну інфраструктуру Херсонщини

Упродовж минулої доби російські загарбники атакували 30 населених пунктів Херсонської області. Під ударами опинилаися критична і соціальна інфраструктура, є поранені.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Золота Балка, Білозерка, Біляївка, Новодмитрівка, Молодіжне, Високе, Кізомис, Станіслав, Широка Балка, Олександрівка, Дніпровське, Антонівка, Придніпровське, Садове, Софіївка, Ромашкове, Бургунка, Веселе, Козацьке, Львове, Микільське, Милове, Новоолександрівка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Республіканець, Тягинка, Червоний Маяк та місто Херсон.

"російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 6 приватних будинків.Також окупанти понівечили стільникову вежу, автобуси та приватні автомобілі", — ідеться у повідомленні.

Через російську агресію упродовж доби 4 людини дістали поранення.