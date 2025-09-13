Шмигаль підтвердив, що Україні знадобиться щонайменше $120 млрд на наступний рік, якщо війна з РФ продовжиться

Але якщо війна припиниться, нам знадобиться не набагато менша сума, щоб просто підтримувати нашу армію в хорошій формі у разі вторинної агресії з російського боку, зауважив міністр оборони.

Україні знадобиться щонайменше $120 млрд на наступний рік, якщо розв’язана Росією війна продовжиться, щоб утримувати фронт та мінімізувати кількість втрачених життів захисників, повторив свою оцінку від липня цього року міністр оборони України Денис Шмигаль на щорічній конференції YES "Як нам завершити війну", яку організував у Києві 12-13 вересня Фонд Пінчука.

"Якщо війна припиниться, нам знадобиться не набагато менша сума, щоб просто підтримувати нашу армію в хорошій формі у разі вторинної агресії з російського боку", – сказав Шмигаль.

"Економіка війни демонструє, що якщо ми витрачаємо менше грошей, ніж Росія, тоді ми починаємо платити нашими територіями і, найголовніше, нашими життями. Тож нам потрібно залучити всі необхідні джерела, всі необхідні гроші", – наголосив він.

Міністр оборони визнав, що після трьох з половиною років багато платників податків виснажені, витрачаючи таку величезну суму грошей, тому він висловився у підтримку ідеї використання заморожених російських активів до того моменту, коли Росія не компенсує всі витрати, які Україна та всі країни витратили протягом цього воєнного часу.

На його думку, таке рішення може бути знайденим навіть без прямої конфіскації, бо зрозуміла юридична складність цієї процедури.