Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Через вчорашній вибух на Київщині 28 потягів йдуть зміненими маршрутами, ‒ Свириденко

Затримки становлять від 1,5 до 3 годин.

Через вчорашній вибух на Київщині 28 потягів йдуть зміненими маршрутами, ‒ Свириденко
Фото: t.me/svyrydenkoy

Через вчорашній вибух у потязі у Фастівському районі Київщини наразі 28 потягів слідують зміненими маршрутами. 

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

“Затримки від 1,5 до 3 год, по максимуму скорочуємо. Стежте за оперативними оновленнями від Укрзалізниці”, ‒ зазначила очільниця уряду. 

Обмежено рух приміських потягів на Фастів, натомість запущені “човникові” поїзди на ділянці Київ-Боярка до найближчої точки. Київська ОВА забезпечила додаткові автобусні рейси на ці маршрути.

Свириденко додала, що потяг, який був безпосередньо під час початку детонації на місці, затримувався на 4 години, станом на зараз скоротив затримку, яка становить одну годину.

"Укрзалізниця" узгодила прискорений контроль з Держприкордонслужбою України та польською прикордонною службою ‒ для збереження стикування.

  • Поліція Київської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху після вибуху на залізниці у Фастівському районі у ніч на 14 вересня. Вчора о 23:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що на залізничній станції між містами Васильків та Боярка відбуваюся вибухи.
  • Суспільне з посиланням на Генштаб раніше повідомило, що у потязі, який перевозив військовий вантаж, сталася детонація боєприпасів.
  • ДСНС та Укрзалізниця ліквідовують наслідки, аби до вечора відновити рух потягів на ділянці інциденту.
