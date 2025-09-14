Через вчорашній вибух на Київщині 28 потягів йдуть зміненими маршрутами, ‒ Свириденко

Затримки становлять від 1,5 до 3 годин.

Через вчорашній вибух у потязі у Фастівському районі Київщини наразі 28 потягів слідують зміненими маршрутами.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

“Затримки від 1,5 до 3 год, по максимуму скорочуємо. Стежте за оперативними оновленнями від Укрзалізниці”, ‒ зазначила очільниця уряду.

Обмежено рух приміських потягів на Фастів, натомість запущені “човникові” поїзди на ділянці Київ-Боярка до найближчої точки. Київська ОВА забезпечила додаткові автобусні рейси на ці маршрути.

Свириденко додала, що потяг, який був безпосередньо під час початку детонації на місці, затримувався на 4 години, станом на зараз скоротив затримку, яка становить одну годину.

"Укрзалізниця" узгодила прискорений контроль з Держприкордонслужбою України та польською прикордонною службою ‒ для збереження стикування.