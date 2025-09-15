Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Війна

Спротив: окупанти блокують мобільний зв'язок на ТОТ України

Росіяни називають такі дії "захистом мешканців".

Російські окупанти блокують мобільний зв'язок на ТОТ України, щоб перешкодити населенню передавати інформацію СОУ. 

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях загарбники блокують мобільний звʼязок під час руху своєї техніки", — кажуть у спротиві.

Офіційно окупанти називають "захистом мешканців", насправді ж, як зазначають у ЦНС, росіяни бояться, що українці передадуть дані Силам оборони.

"Ворог не довіряє населенню, бо знає, що для людей він окупант. Та жодні глушилки не врятують — загарбник буде знищений", — додають у Центрі. 

  • Це не перший випадок, коли росіяни вдаються до блокування мобільного зв'язку. Минулого року окупанти глушили зв'язок на ТОТ Донеччини під час переміщення техніки рф, аби українці не повідомляли Силам Оборони інформацію в реальному часі.
