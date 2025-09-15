Спротив: окупанти блокують мобільний зв'язок на ТОТ України

Російські окупанти блокують мобільний зв'язок на ТОТ України, щоб перешкодити населенню передавати інформацію СОУ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях загарбники блокують мобільний звʼязок під час руху своєї техніки", — кажуть у спротиві.

Офіційно окупанти називають "захистом мешканців", насправді ж, як зазначають у ЦНС, росіяни бояться, що українці передадуть дані Силам оборони.

"Ворог не довіряє населенню, бо знає, що для людей він окупант. Та жодні глушилки не врятують — загарбник буде знищений", — додають у Центрі.