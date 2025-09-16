В Ужгороді внаслідок пожежі в лікарні загинула людина

Персонал лікарні вивів 69 пацієнтів у безпечне місце до приїзду рятувальників.

Сьогодні о 03:05 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в палаті на п’ятому поверсі Ужгородської міської багатопрофільної клінічної лікарні.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

На момент прибуття рятувальників, персонал лікарні вже вивів пацієнтів у безпечне місце. Загалом було евакуйовано 69 осіб.

Через отруєння продуктами горіння 74-річному пацієнту стало зле. На жаль, врятувати його не вдалося - чоловік помер.

"Вогнеборці, які працювали в апаратах захисту органів дихання та зору, локалізували пожежу на площі 20 кв.м о 03:27, а повністю ліквідували її о 03:33. Полум’я повністю охопило приміщення палати, однак рятувальники запобігли його подальшому поширенню. Загалом до гасіння було залучено 32 рятувальники та 9 одиниць техніки", - йдеться в повідомленні.

Причини виникнення пожежі наразі встановлюють правоохоронні органи.