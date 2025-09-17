«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
ГоловнаСуспільствоВійна

Вранці на Херсонщині через авіаудар постраждали троє дорослих та трирічна дитина

Упродовж доби росіяни вбили у області одну людину та ще 11 – поранили. 

Вранці на Херсонщині через авіаудар постраждали троє дорослих та трирічна дитина
Пресконференція голови ОВА Олександра Прокудіна, 30 квітня 2023
Фото: Олександр Прокудін/Telegram

Сьогодні, 17 вересня, зранку російські окупанти завдали авіаудару по Інгулці Дарʼївської громади Херсонщини. Унаслідок "прильоту"керованої авіаційної бомби постраждали троє дорослих та дитина. У момент ворожого удару вони перебували вдома.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

У жінок, яким 69, 35 та 64 роки, а також трирічної дівчинки, діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Їх доставили до лікарень у середньому стані тяжкості.

Крім цього упродовж минулої доби через російську агресію у області одна людина загинула, ще 11 – дістали поранення.Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами  перебували Антонівка, Садове, Молодіжне, Комишани, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Кізомис, Софіївка, Широка Балка, Ромашкове, Дніпровське, Олександрівка, Микільське, Інгулець, Новодмитрівка, Берислав, Михайлівка, Нововоронцовка, Осокорівка, Бургунка, Вірівка, Зміївка, Костирка, Львове, Миколаївка, Милове, Монастирське, Новоолександрівка, Новорайськ, Одрадокам'янка, Саблуківка, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 9 багатоповерхівок та 17 приватних будинків.

Також окупанти понівечили господарські споруди, приватні гаражі та автомобілі.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies