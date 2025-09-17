Вранці на Херсонщині через авіаудар постраждали троє дорослих та трирічна дитина

Упродовж доби росіяни вбили у області одну людину та ще 11 – поранили.

Сьогодні, 17 вересня, зранку російські окупанти завдали авіаудару по Інгулці Дарʼївської громади Херсонщини. Унаслідок "прильоту"керованої авіаційної бомби постраждали троє дорослих та дитина. У момент ворожого удару вони перебували вдома.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін.

У жінок, яким 69, 35 та 64 роки, а також трирічної дівчинки, діагностували контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. Їх доставили до лікарень у середньому стані тяжкості.

Крім цього упродовж минулої доби через російську агресію у області одна людина загинула, ще 11 – дістали поранення.Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Молодіжне, Комишани, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Кізомис, Софіївка, Широка Балка, Ромашкове, Дніпровське, Олександрівка, Микільське, Інгулець, Новодмитрівка, Берислав, Михайлівка, Нововоронцовка, Осокорівка, Бургунка, Вірівка, Зміївка, Костирка, Львове, Миколаївка, Милове, Монастирське, Новоолександрівка, Новорайськ, Одрадокам'янка, Саблуківка, Тягинка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 9 багатоповерхівок та 17 приватних будинків.

Також окупанти понівечили господарські споруди, приватні гаражі та автомобілі.