Росіяни продовжують мінувати житлові квартали у Херсоні

Виявленні протипіхотні міни були знищені.

Російська окупаційна армія продовжує мінувати житлові квартали у Херсоні.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Протипіхотні міни виявлено на розі вулиць Чорноморської та Перекопської”, - повідомили в поліції.

Правоохоронці закликали не пересуватися вказаним районом, оскеільки територія мінування може бути значнішою.

Згодом в поліції повідомили, що вибухотехніки оглянули територію, виявленні протипіхотні міни були знищені.