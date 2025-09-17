Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни продовжують мінувати житлові квартали у Херсоні

Виявленні протипіхотні міни були знищені.

Росіяни продовжують мінувати житлові квартали у Херсоні
Міна-"пелюстка"
Фото: Поліція Херсонщини

Російська окупаційна армія продовжує мінувати житлові квартали у Херсоні.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

Протипіхотні міни виявлено на розі вулиць Чорноморської та Перекопської”, - повідомили в поліції.

Правоохоронці закликали не пересуватися вказаним районом, оскеільки територія мінування може бути значнішою.

Згодом в поліції повідомили, що вибухотехніки оглянули територію, виявленні протипіхотні міни були знищені.
Теми: , ,
