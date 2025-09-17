Росіяни продовжують мінувати житлові квартали у Херсоні

Російська окупаційна армія продовжує мінувати житлові квартали у Херсоні.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.
“Протипіхотні міни виявлено на розі вулиць Чорноморської та Перекопської”, - повідомили в поліції.
Правоохоронці закликали не пересуватися вказаним районом, оскеільки територія мінування може бути значнішою.
Згодом в поліції повідомили, що вибухотехніки оглянули територію, виявленні протипіхотні міни були знищені.
- 10 вересня поліція Херсонської області повідомила про виявлене місце мінування росіянами у Херсоні - в районі перехрестя вулиць Широкої (Видригана) та Бахмутської (Пугачова).