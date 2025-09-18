Генштаб ЗСУ: на фронті відбулися вже 100 боїв

Станом на 16:00 18 вересня на фронті відбулися 100 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від вогню російської артилерії постраждали громади прикордонних населених пунктів, зокрема Нова Гута, Ясна Поляна, Середина-Буда, Кучерівка, Бояро-Лежачі Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулися вісім бойових зіткнень з ворожими військами. Крім того, ворог завдав п’ять авіаударів, скинувши 12 керованих авіабомб, а також здійснив 108 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, з яких чотири — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському Сили оборони відбили три атаки противника поблизу населених пунктів Глибокого та Вовчанська. Ще одне бойове зіткнення триває.

На Куп’янському російські окупанти два рази намагалися прорвати нашу оборону в бік Куп’янська та Новоосинового.

На Лиманському загарбницька армія здійснила вісім атак поблизу населеного пункту Колодязі та в бік населених пунктів Шандриголове, Ставки, Зарічне. Два бойові зіткнення тривають.

Три ворожі атаки відбили Сили оборони на Сіверському напрямку. Агресор проявляв активність у районі Серебрянки та атакував в бік Ямполя, Виїмки. Чотири боєзіткнення тривають.

На Краматорському противник два рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Олександро-Шультине та Біла Гора.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 штурмових дій у районах Щербинівки, Торецька, Полтавки та в бік Плещіївки, Русиного Яру. Два бойові зіткнення тривають досі.

На Покровському російські загарбники здійснили 43 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Володимирівка, Нове Шахове, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне та в бік Червоного Лиману, Родинського, Покровська, Новопідгородного, Молодецького, Муравки, Новопавлівки, Філії. Сили оборони стримують натиск та відбили 39 атак противника, досі бої тривають у семи локаціях.

На Новопавлівському ворог намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Січневе, Воскресенка, Комишуваха, Тернове, Ольгівка та в бік Філії, Іванівки, Березового. Сили оборони відбили 10 ворожих штурмів, ще п’ять бойових зіткнень тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

На Оріхівському напрямку росіяни п’ять разів атакували позиції наших захисників у районі населеного пункту Кам’янське та в бік Новоандріївки, Степногірська, Плавнів.

На Придніпровському ворог два рази марно намагався наблизитися до позицій наших оборонців у напрямку Антонівського мосту.