Ігор Клименко розповів про впровадження інноваційного підходу, який вдвічі скорочує час розмінування

Впродовж літа тестували цей метод на Київщині.

Ігор Клименко розповів про впровадження інноваційного підходу, який вдвічі скорочує час розмінування
глава МВС Ігор Клименко
Фото: пресслужба МВС

Глава МВС Ігор Клименко розповів про впровадження інноваційного підходу, який вдвічі скорочує час розмінування. 

Інноваційний підхід поєднує використання техніки та професіоналізм саперних підрозділів.

Як це працює

Спершу машини механізованого розмінування створюють спеціальні проходи у вигляді прямокутників. Далі сапери вручну перевіряють очищені ділянки за допомогою широкорамкових металодетекторів. Це дозволяє виявляти навіть ті вибухонебезпечні предмети, які можуть залишитися поза увагою техніки.

Такий спосіб застосовується у зонах можливого високого забруднення, адже безпека саперів і населення - пріоритет.

Впродовж літа тестували цей метод на Київщині. Як результат - вдалося прискорити темп очищення території удвічі. За цей час розміновано майже 1 тис. 47 га, з них понад 420 га - за допомогою машин механізованого розмінування.

Окрім пришвидшення, метод дозволяє суттєво економити ресурси, зокрема пальне, а також зменшити навантаження на особовий склад.
Теми: , , , ,
﻿
