Головне за ніч та ранок суботи, 20 вересня: масована ворожа атака, 165 боєзіткнень, ураження Саратовського НПЗ

Нічна повітряна атака, 165 бойових зіткнень, бої на Покровському та Новопавлівському напрямках, ворожі обстріли.

Упродовж ночі на 20 вересня росіяни здійснили чергову комбіновану атаку з використанням ударних безпілотників та балістичних ракет.

За інформацією ЗМІ та моніторингових каналів, вибухи лунали здебільшого у Павлограді, Дніпрі та Миколаєві. Близько 5 ранку саме ці міста опинилися під прицілом ворожої балістики. Повідомляли про пожежі.

Станом на 5:35 у повітрі перебували крилаті ракети, запущені зі стратегічної авіації.

У Дніпрі і Павлограді є загиблі і поранені.

У Миколаєві під обстрілами опинилася промислова інфраструктура міста.

На Київщині наслідки ворожого обстрілу зафіксовані у Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 165 боєзіткнень.

Ворог продовжує наступальні дії на Покровському (50 штурмів), Лиманському (15) та Новопавлівському (33) напрямках.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак у районах Торецька, Щербинівки, Полтавки та в бік Плещіївки, Русиного Яру, Іванопілля, Степанівки.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1070 російських солдатів. РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 100 600 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі РФ запустила по Україні 40 балістичних і крилатих ракет та майже 580 безпілотників.

Сили ППО знешкодили 552 БпЛА, 29 КР та 2 балістичні ракети.

У російському Саратові вночі лунали вибухи: місцева влада повідомила про загрозу безпілотників та припинила роботу аеропорту.

За інформацією з мереж, БПЛА вчергове вдарили по нафтопереробному заводу. Розпочалася масштабна пожежа, яку було видно практично з усіх точок міста.

З моменту попередньої атаки на цей об'єкт окупантів минуло лише чотири дні.

Також 20 вересня підрозділи Сил безпілотних систем вразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод (Самарська область, рф), який забезпечує переробку понад 8,8 млн тонн нафти на рік.

Крім того, підрозділами Сил спеціальних операцій Збройних Сил України здійснено вогневе ураження по об’єкту магістральної транспортної інфраструктури - лінійно-виробничо-диспетчерській станції (ЛВДС) "Самара".

Подробиці – в новині.

Вселенський патріарх Варфоломій під час виступу на засіданні Ради з міжнародних відносин у Нью-Йорку засудив дії Російської православної церкви, яка благословила вбивства українців.

Як пише сайт Вселенського патріархату, Його Всесвятість назвав війну в Україні незаконною і охарактеризував як величезну трагедію. "Духовний вимір" війни, на думку патріарха, полягає у тому, що РПЦ відкрито підтримала вбивства православних. Варфоломій звинуватив Московський патріархат у "слідуванню застарілій та абсурдній імперській доктрині "руського міра", яка почала зміцнюватися після розпаду СРСР".

Він назвав РПЦ "інструментом держави та церквою, яка себе скомпрометувала" - і це стало однією з причин, чому Константинопольський патріархат підтримав прагнення українського народу мати свою самоврядну Церкву і "здобути омріяну свободу совісті".



