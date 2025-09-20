«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Комбінована атака РФ по Київщині: влучання зафіксовані у трьох районах

Удари зафіксовані у Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах.

Комбінована атака РФ по Київщині: влучання зафіксовані у трьох районах
Фото: Київська ОВА

У ніч на 20 вересня РФ атакувала Київську область дронами та ракетами. Наслідки ворожого обстрілу зафіксовані у Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах.

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"Ще одна неспокійна ніч для Київщини. Ворог атакує ударними дронами та ракетами. Під ударом мирні населені пункти області. На ранок наслідки ворожої атаки фіксуємо у Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах", — ідеться у повідомленні. 

Фото: Київська ОВА

В Бориспільському районі через російський обстріл пошкоджено біля 10 гаражних приміщень. 

В Обухівському районі унаслідок ворожої атаки виникла пожежа приватного житлового будинку. На місці працюють рятівники ДСНС.

Фото: Київська ОВА

У Бучанському районі унаслідок падіння уламків збитої цілі сталося загоряння 5 легкових автомобілів. Наразі пожежу ліквідовано. 
﻿
