Комбінована атака РФ по Київщині: влучання зафіксовані у трьох районах

У ніч на 20 вересня РФ атакувала Київську область дронами та ракетами. Наслідки ворожого обстрілу зафіксовані у Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах.

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"Ще одна неспокійна ніч для Київщини. Ворог атакує ударними дронами та ракетами. Під ударом мирні населені пункти області. На ранок наслідки ворожої атаки фіксуємо у Бучанському, Бориспільському та Обухівському районах", — ідеться у повідомленні.

Фото: Київська ОВА

В Бориспільському районі через російський обстріл пошкоджено біля 10 гаражних приміщень.

В Обухівському районі унаслідок ворожої атаки виникла пожежа приватного житлового будинку. На місці працюють рятівники ДСНС.

Фото: Київська ОВА

У Бучанському районі унаслідок падіння уламків збитої цілі сталося загоряння 5 легкових автомобілів. Наразі пожежу ліквідовано.